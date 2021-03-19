СБУ призналась в высылке беженца, которого Нацполиция объявила пропавшим, - правозащитник

Украинские власти продолжают нарушать международные обязательства по отношению к людям, которые требуют убежища, считают в проекте "Без границ".

СБУ решила выслать гражданина Узбекистана Алишера Хайдарова в то время, как Национальная полиция Украины ведет уголовное производство о его пропаже. Об этом координатор проекта "Без кордонів" Максим Буткевич заявил на портале "ZMINA".

В феврале 2021 года активисты заявили о похищении иностранца, который в 2010 году приехал в Украину и попросил убежища из-за политических преследований в родном Узбекистане. Алишер Хайдаров пытался получить защиту три года, однако всякий раз получал отказ. В октябре 2020 года он пропал в Николаеве, а через некоторое время оказался в тюрьме на территории Узбекистана.

Национальная полиция признала Алишера Хайдарова пропавшим без вести и открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Во всяком случае, именно это правоохранители сообщили в ответе на запрос ООН.

"За пять прошедших месяцев жену Алишера, которая осталась пока в Украине сама с четырьмя их детьми, не просто не признали потерпевшей — ее даже не допросили как свидетеля", — подчеркнул Максим Буткевич.

Он обратил внимание, что ответ СБУ тем же международным структурам не соответствует версии полицейских. Спецслужба заявила, что приняла решение о принудительной высылке Хайдарова в Узбекистан, следуя "интересам национальной безопасности". В то же время СБУ не проводила никаких следственных и процессуальных действий

"Оба ответа — и НПУ, и СБУ — отправлено в тех же структур ООН в ответ на тот же запрос. Что намекает либо на очень плохую координацию двух ведущих силовых структур Украины, или на то, насколько трудно полиции обосновать действия СБУ в рамках действующего законодательства", — написал автор статьи.

Максим Буткевич опасается, что дело об исчезновении Алишера Хайдарова так и не доведут до конца. По его мнению, это будет сигналом о нежелании властей Украины соблюдать международные обязательства и защищать людей, которые просят ее защиты. Правозащитник утверждает, что это далеко не первый случай выдачи беженцев со стороны Украины, только с 2014 по 2020 год было 12 резонансных случаев.

"Чаще всего это были депортации или "экстрадиции под видом депортации", иногда просто экстрадиции с нарушением закона. А в некоторых случаях люди просто похищали и увозили из Украины те, кому очень надо было это сделать и кто знал как", — заявил Буткевич.

По данным правозащитника, в 2016 году похожая история произошла с россиянкой Аминат Бабаевой, которая попросила убежища в Харькове. СБУ силой увела ее из помещения миграционной службы и вывезла на границу с РФ, где женщина оказалась в руках силовиков.

В июле 2018 турецкого журналиста Юсуфа Инана задержали в Николаеве и "экстрадировали с нарушением процедурных гарантий" в Турцию, где его отправили за решетку по политическим обвинениям. Еще одного турецкого гражданина, Салиха Зеки Йигита, вывезли из Одесской области без возможности защититься — мужчина также попал в тюрьму.

Ранее стало известно, что Украина намерена требовать у Испании экстрадиции блогера Анатолия Шария, которого СБУ обвиняет в государственной измене.