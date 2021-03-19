СБУ зізналася про висилку біженця, якого Нацполіція оголосила зниклим, — правозахисник

Українська влада продовжує порушувати міжнародні зобов'язання щодо людей, які потребують притулку, вважають у проекті "Без кордонів".

СБУ вирішила вислати громадянина Узбекистану Алішера Хайдарова в той час, як Національна поліція України веде кримінальне провадження про його зникнення. Про це координатор проекту "Без кордонів" Максим Буткевич заявив на порталі "ZMINA".

У лютому 2021 року активісти заявили про викрадення іноземця, який у 2010 році приїхав в Україну і попросив притулку через політичні переслідування в рідному Узбекистані. Алішер Хайдаров намагався отримати захист три роки, проте всякий раз отримував відмову. У жовтні 2020 року він пропав у Миколаєві, а через деякий час опинився у в'язниці на території Узбекистану.

Національна поліція визнала Алішера Хайдарова зниклим без вісти і відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. У всякому разі саме це правоохоронці повідомили у відповіді на запит ООН.

"За п'ять минулих місяців дружину Алішера, яка залишилася поки в Україні сама з чотирма їхніми дітьми, не просто не визнали потерпілою — її навіть не допитали як свідка", — підкреслив Максим Буткевич.

Він звернув увагу, що відповідь СБУ тим же міжнародним структурам не відповідає версії поліцейських. Спецслужба заявила, що прийняла рішення про примусову висилку Хайдарова в Узбекистан, наслідуючи "інтереси національної безпеки". У той же час СБУ не проводила ніяких слідчих і процесуальних дій

"Обидві відповіді — і НПУ, і СБУ — відправлено в ті ж структури ООН у відповідь на той самий запит. Що натякає або на дуже погану координацію двох провідних силових структур України, або на те, наскільки важко поліції обґрунтувати дії СБУ в рамках чинного законодавства", — написав автор статті.

Максим Буткевич побоюється, що справу про зникнення Алішера Хайдарова так і не доведуть до кінця. На його думку, це буде сигналом про небажання влади України дотримуватися міжнародних зобов'язань і захищати людей, які просять її захисту. Правозахисник стверджує, що це далеко не перший випадок видачі біженців з боку України, тільки з 2014 по 2020 рік було 12 резонансних випадків.

"Найчастіше це були депортації або "екстрадиції під виглядом депортації", іноді просто екстрадиції з порушенням закону. А в деяких випадках люди просто викрадали і вивозили з України тих, кому дуже треба було це зробити і хто знав як", — заявив Буткевич.

За даними правозахисника, у 2016 році схожа історія сталася з росіянкою Амінат Бабаєвою, яка попросила притулку в Харкові. СБУ силою відвела її з приміщення міграційної служби і вивезла на кордон з РФ, де жінка опинилася в руках силовиків.

У липні 2018 турецького журналіста Юсуфа Інана затримали в Миколаєві і "екстрадували з порушенням процедурних гарантій" до Туреччини, де його відправили за ґрати за політичними звинуваченнями. Ще одного турецького громадянина, Саліха Зекі Йїгіта, вивезли з Одеської області без можливості захиститися — чоловік також потрапив до в'язниці.

Раніше стало відомо, що Україна має намір вимагати в Іспанії екстрадиції блогера Анатолія Шарія, якого СБУ звинувачує в державній зраді.