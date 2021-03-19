"Дело Василия Стуса": автор книги заявил о победе над Медведчуком в апелляционном суде

Журналист успешно оспорил запрет на книгу совместно с руководством издательства "Виват".

Журналист Вахтанг Кипиани одержал победу в суде против Виктора Медведчука, народного депутата из "ОПЗЖ". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

19 марта в Киевском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Вахтанга Кипиани на решение о запрете распространения его книги "Дело Василия Стуса", посвященной писателю Василию Стусу.

"Слава Украине! Мы выиграли дело", — написал автор в своем блоге и прикрепил фотографию из зала суда.

[ + – ] Пост Вахтанга Кипиани

По информации агентства "Украинформ", Виктор Медведчук, который был ответчиком по этому делу, не пришел в суд. Как рассказал судья, 17 марта его представитель сообщил в письме, что нардеп не может появиться на заседании из-за большой занятости. Сторона ответчика попросила перенести рассмотрение жалобы на другой день, однако истец и его адвокаты не согласились. Апелляционный суд удовлетворил их желание и рассмотрел дело без ответчика.

"Поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате заседания, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание", — отметили юристы.

Дарницкий суд 19 октября 2020 года частично удовлетворил иск Виктора Медведчука к Вахтангу Кипиани и издательству "Виват". Судья признал недостоверными ряд фактов и обязал авторов удалить некоторые моменты. Он также запретил печатать и распространять книгу, а также любую информацию о ней в средствах массовой информации. В конце ноября было открыто апелляционное производство по этому решению. Заседание назначили на 21 января 2021 года, а затем его дважды переносили.

Ранее Виктор Медведчук подал в Верховный суд Украины иск с требованием отменить санкции против него, которые вступили в силу после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Зеленским. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что у нардепа мало шансов добиться успеха в этом деле. По его словам, ограничения против Виктора Медведчука были введены в полном соответствии с законом "О санкциях", а потому нет весомых оснований для удовлетворения иска.