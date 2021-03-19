"Справа Василя Стуса": автор книги заявив про перемогу над Медведчуком в апеляційному суді

Журналіст успішно оскаржив заборону на книгу спільно з керівництвом видавництва "Віват".

Журналіст Вахтанг Кіпіані здобув перемогу в суді проти Віктора Медведчука, народного депутата з "ОПЗЖ". Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

19 березня в Київському апеляційному суді відбувся розгляд апеляційної скарги Вахтанга Кіпіані на рішення про заборону розповсюдження його книги "Справа Василя Стуса", присвяченій письменникові Василю Стусу.

"Слава Україні! Ми виграли справу", — написав автор у своєму блозі і прикріпив фотографію із залу суду.

[ + – ] Пост Вахтанга Кіпіані

За інформацією агентства "Укрінформ", Віктор Медведчук, який був відповідачем у цій справі, не прийшов до суду. Як розповів суддя, 17 березня його представник повідомив у листі, що нардеп не може з'явитися на засіданні через велику зайнятість. Сторона відповідача попросила перенести розгляд скарги на інший день, проте позивач і його адвокати не погодилися. Апеляційний суд задовольнив їхнє бажання і розглянув справу без відповідача.

"Оскільки сторони були завчасно попереджені про дату засідання, а відповідач не надав документальних підтверджень про причини відсутності, немає підстав переносити засідання", — зазначили юристи.

Дарницький суд 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані та видавництва "Віват". Суддя визнав недостовірними ряд фактів і зобов'язав авторів видалити деякі моменти. Він також заборонив друкувати і поширювати книгу, а також будь-яку інформацію про неї в засобах масової інформації. У кінці листопада було відкрито апеляційне провадження за цим рішенням. Засідання призначили на 21 січня 2021 року, а потім його двічі переносили.

Раніше Віктор Медведчук подав до Верховного суду України позов з вимогою скасувати санкції проти нього, які вступили в силу після підписання відповідного указу президентом Володимиром Зеленським. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що в нардепа мало шансів домогтися успіху в цій справі. За його словами, обмеження проти Віктора Медведчука були введені відповідно до закону"Про санкції", а тому немає вагомих підстав для задоволення позову.