Грозит удушьем: Госпотребслужба обнаружила опасную игрушку для детей

Ни производитель, ни поставщики не предупреждают родителей о возможных последствиях.

Госпотребслужба Киева обратила внимание на опасную игрушку, которая может привести к смерти ребенка. Подробности пресс-служба ведомства сообщила на странице в "Фейсбук".

Речь идет о конструкторе-головоломке NEO CUBE, которая состоит из множества небольших магнитных шариков диаметром 5 миллиметров. Инспекторы Госпотребслужбы провели внеплановую проверку и пришли к выводу, что такая игрушка не соответствует требованиям Технического регламента. В частности, производители и импортеры не предоставили инструкцию по безопасному применению, а на упаковке нет предупреждений.

"Такие конструкторы опасны для детей. В случае случайного проглатывания шарика (шариков) ребенком возникает вероятность перекрытия дыхательных путей и удушения ребенка, образование язв в кишечной полости и внутреннего кровотечения", — отмечается в сообщении.

Главное управление государственной службы решило изъять магнитные конструкторы "NEO CUBE 216 Balls" из оборота и запретить их продажу. Кроме того, сотрудники ведомства устанавливают, откуда такие игрушки поступают на украинский рынок.

Ранее киевлянам предложили сдать использованные секс-игрушки на переработку и получить 15-процентную скидку на покупку новых. Ненужные предметы интимного характера нужно бросить в специальную бочку на сортировочной станции "Украина без мусора", предварительно вытащив батарейки и аккумуляторы. Чтобы получить скидку, необходимо также отсканировать qr-код и заполнить Google-форму. Отмечается, что батарейки и аккумуляторы при желании стоит бросить в соответствующие боксы в помещении "Эпицентра", "Новой линии" и WOG, откуда они отправятся на переработку.

Писали также, что единственная женщина-космонавт из отряда Роскосмоса Анна Кикина стала прообразом для новой куклы Barbie. Компания-производитель Mattel представила игрушку в двух вариантах: полетный костюм и скафандр для открытого космоса. Игрушечную космонавтку не будут отправлять в открытую продажу, однако предлагают выиграть в конкурсе, который запустили в честь 60-летия первого полета в космос. Сама Анна Кикина считает, что новые куклы Barbie намекнут детям — шанс стать космонавтом есть у любого человека.