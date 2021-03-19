Загрожує задухою: Держпотребслужба виявила небезпечну іграшку для дітей
Ні виробник, ні постачальники не попереджають батьків про можливі наслідки.
Держпотребслужба Києва звернула увагу на небезпечну іграшку, яка може призвести до смерті дитини. Подробиці прес-служба відомства повідомила на сторінці у "Фейсбук".
Йдеться про конструктор-головоломку NEO CUBE, яка складається з безлічі невеликих магнітних кульок діаметром 5 міліметрів. Інспектори Держпотребслужби провели позапланову перевірку і дійшли висновку, що така іграшка не відповідає вимогам Технічного регламенту. Зокрема, виробники й імпортери не надали інструкцію з безпечного застосування, а на упаковці немає попереджень.
"Такі конструктори небезпечні для дітей. У разі випадкового проковтування кульки (кульок) дитиною виникає ймовірність перекриття дихальних шляхів і задушення дитини, утворення виразок у кишковій порожнині та внутрішньої кровотечі", — наголошується в повідомленні.
Головне управління державної служби вирішило вилучити магнітні конструктори "NEO CUBE 216 Balls" з обігу та заборонити їх продаж. Крім того, співробітники відомства встановлюють, звідки такі іграшки надходять на український ринок.
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