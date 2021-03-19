Загрожує задухою: Держпотребслужба виявила небезпечну іграшку для дітей

Ні виробник, ні постачальники не попереджають батьків про можливі наслідки.

Держпотребслужба Києва звернула увагу на небезпечну іграшку, яка може призвести до смерті дитини. Подробиці прес-служба відомства повідомила на сторінці у "Фейсбук".

Йдеться про конструктор-головоломку NEO CUBE, яка складається з безлічі невеликих магнітних кульок діаметром 5 міліметрів. Інспектори Держпотребслужби провели позапланову перевірку і дійшли висновку, що така іграшка не відповідає вимогам Технічного регламенту. Зокрема, виробники й імпортери не надали інструкцію з безпечного застосування, а на упаковці немає попереджень.

"Такі конструктори небезпечні для дітей. У разі випадкового проковтування кульки (кульок) дитиною виникає ймовірність перекриття дихальних шляхів і задушення дитини, утворення виразок у кишковій порожнині та внутрішньої кровотечі", — наголошується в повідомленні.

Головне управління державної служби вирішило вилучити магнітні конструктори "NEO CUBE 216 Balls" з обігу та заборонити їх продаж. Крім того, співробітники відомства встановлюють, звідки такі іграшки надходять на український ринок.

Раніше киянам запропонували здати використані секс-іграшки на переробку й отримати 15-відсоткову знижку на покупку нових. Непотрібні предмети інтимного характеру потрібно кинути в спеціальну бочку на сортувальній станції "Україна без сміття", попередньо витягнувши батарейки та акумулятори. Щоб отримати знижку, необхідно також відсканувати qr-код і заповнити Google-форму. Зазначається, що батарейки та акумулятори за бажанням варто викинути у відповідні бокси в приміщенні "Епіцентру", "Нової лінії" і WOG, звідки вони відправляться на переробку.

Писали також, що єдина жінка-космонавт із загону Роскосмосу Анна Кікіна стала прообразом для нової ляльки Barbie. Компанія-виробник Mattel представила іграшку в двох варіантах: польотний костюм і скафандр для відкритого космосу. Іграшкову космонавтку не будуть відправляти у відкритий продаж, проте пропонують виграти в конкурсі, який запустили на честь 60-річчя першого польоту в космос. Власне Анна Кікіна вважає, що нові ляльки Barbie натякнуть дітям — шанс стати космонавтом є у будь-якої людини.