Депутаты приняли закон, который регулирует деятельность коллекторских компаний

"Выбивать" долги смогут только те компании, которые включены в соответствующий реестр Нацбанка.

Рада приняла изменения в законодательстве, которые направлены на улучшение регулирования коллекторской деятельности (законопроект № 4241).

В частности, установлены требования к кредиторам и коллекторским компаниям при урегулировании просроченной задолженности:

соблюдать требования этического поведения при взаимодействии с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или об уступке требования новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

сообщить Национальному банк о заключении договора с коллекторской компанией;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний;

расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра или в случае нарушения ею требований к этике поведения (два и более раз в год).

Общение с должником может происходить путем: непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры), отправки сообщений (текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе программами-роботами) или почтовых отправлений (по месту жительства или работы).

НБУ получил полномочия надзора за коллекторской деятельностью. Он же будет рассматривать жалобы граждан.

Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в конце января. Народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев тогда заявил, что этот закон, защищающий граждан от бандитских методов работы коллекторов, украинцы "требуют принять десятилетиями".

"Законопроект устанавливает ограничения для коллекторов относительно осуществления давления на должников, чтобы уберечь наших граждан, независимо от того, должны ли они деньги кому-то или не должны, от вмешательства в их личную жизнь, от неправомерного давления на них, от звонков ночью, от распространения информации о них соседям, сотрудникам, руководству и любым другим лицам, от угроз. Мы убеждены в том, что каждый, безусловно, должен платить свои долги, но любое взыскание должно осуществляться в рамках закона и без унижения человеческого достоинства", – пояснил он.

Фокус рассказывал, что делать, если навязчивые коллекторы не дают прохода.