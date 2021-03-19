Депутати ухвалили закон, який регулює діяльність колекторських компаній

"Вибивати" борги зможуть тільки ті компанії, які є у відповідному реєстрі Нацбанку.

Рада ухвалила зміни в законодавстві, які спрямовані на поліпшення регулювання колекторської діяльності (законопроект №4241).

Зокрема, встановлені вимоги до кредиторів і колекторських компаній під час врегулювання протермінованої заборгованості:

дотримуватися вимог етичної поведінки під час взаємодії з боржником;

інформувати боржника про притягнення колекторської компанії до врегулювання протермінованої заборгованості або про поступки вимоги новому кредитору;

укладати договори тільки з юридичними особами, які є у Реєстрі колекторських компаній;

повідомити Національному банку про укладання договору з колекторською компанією;

контролювати дії залучених колекторських компаній;

розірвати договір із колекторською компанією в односторонньому порядку в разі її виключення з Реєстру або в разі порушення нею вимог до етики поведінки (два чи більше разів на рік).

Спілкування з боржником може відбуватися шляхом: безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори), відправлення повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, зокрема програмами-роботами) або поштових відправлень (за місцем проживання або роботи).

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Нагадаємо, у першому читанні Рада схвалила цей закон наприкінці січня. Народний депутат від партії "Слуга народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев тоді заявив, що цей закон, який захищає громадян від бандитських методів роботи колекторів, українці "вимагають ухвалити десятиліттями".

"Законопроект встановлює обмеження для колекторів щодо здійснення тиску на боржників, щоб уберегти наших громадян, незалежно від того, чи повинні вони гроші комусь або не повинні, від втручання в їхнє особисте життя, від неправомірного тиску на них, від дзвінків вночі, від поширення інформації про них сусідам, співробітникам, керівництву та будь-яким іншим особам, від загроз. Ми переконані в тому, що кожен, безумовно, повинен платити свої борги, але будь-яке стягнення повинне здійснюватися в рамках закону та без приниження людської гідності", — пояснив він .

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