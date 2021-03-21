"Это не фантастика": метро на Троещину могут запустить к 2024 году, - Минфин (видео)

В конструкции Подольско-Воскресенского моста уже построены три станции через Рыбальский полуостров и Труханов остров.

Заместитель министра финансов Александр Кава заявил, что первый участок метро на микрорайон Троещина может быть запущен к 2024 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

По словам замминистра, основной проблемой для запуска метро был недостроенный Подольско-Воскресенский мост. Сейчас же строительство моста почти закончено. Поэтому город может начать строить метро, в чем ему может помочь Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

На данный момент в конструкции моста уже построены три станции:

"Судостроительная" на Рыбальском полуострове;

"Труханов остров" на одноименном острове;

"Залив Десенка" на том же Трухановом острове.

Первый участок также предусматривает одну станцию на левом берегу станции "Райдужна", а также две на правом берегу — "Подольская" и "Глибоческая". Или же возможен еще один проект с пересадкой на станцию "Лукьяновская" со станции "Тататрская".

[ + – ] Проект линий метро на Троещину Фото: depo.ua

"Если местная власть сработает, Минфин ей поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первую пусковой участок. Сейчас это не фантастика, если местная власть действительно будет прилагать усилия", — подытожил Кава.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, в феврале 2021 года появилась информация, что Минфин отказался брать миллиард Всемирного банка для метро на Троещину.

Ранее сообщалось, что метро на Троещину построят до 2025 года.