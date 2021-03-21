"Это не фантастика": метро на Троещину могут запустить к 2024 году, - Минфин (видео)
В конструкции Подольско-Воскресенского моста уже построены три станции через Рыбальский полуостров и Труханов остров.
Заместитель министра финансов Александр Кава заявил, что первый участок метро на микрорайон Троещина может быть запущен к 2024 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".
По словам замминистра, основной проблемой для запуска метро был недостроенный Подольско-Воскресенский мост. Сейчас же строительство моста почти закончено. Поэтому город может начать строить метро, в чем ему может помочь Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
На данный момент в конструкции моста уже построены три станции:
- "Судостроительная" на Рыбальском полуострове;
- "Труханов остров" на одноименном острове;
- "Залив Десенка" на том же Трухановом острове.
Первый участок также предусматривает одну станцию на левом берегу станции "Райдужна", а также две на правом берегу — "Подольская" и "Глибоческая". Или же возможен еще один проект с пересадкой на станцию "Лукьяновская" со станции "Тататрская".
"Если местная власть сработает, Минфин ей поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первую пусковой участок. Сейчас это не фантастика, если местная власть действительно будет прилагать усилия", — подытожил Кава.
Напомним, в феврале 2021 года появилась информация, что Минфин отказался брать миллиард Всемирного банка для метро на Троещину.
Ранее сообщалось, что метро на Троещину построят до 2025 года.