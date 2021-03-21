"Це не фантастика": метро на Троєщину можуть запустити до 2024 року, — Мінфін (відео)
У конструкції Подільсько-Воскресенського моста вже вбудовані три станції через Рибальський півострів і Труханів острів.
Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що перша ділянка метро на мікрорайон Троєщина може бути запущений до 2024 року. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім".
Згідно зі словами заступника міністра, основною проблемою для запуску метро був недобудований Подільсько-Воскресенський міст. Зараз же будівництво моста майже закінчено. Тому місто може почати будувати метро, в чому йому може допомогти Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк.
На цей час в конструкції моста вже побудовані три станції:
- "Суднобудівна" на Рибальському півострові;
- "Труханів острів" на однойменному острові;
- "Затока Десенка" на тому ж Трухановому острові.
Перша ділянка також передбачає одну станцію на лівому березі станції "Райдужна", а також дві на правому березі — "Подільська" і "Глібочеська". Або ж можливий ще один проєкт з пересадкою на станцію "Лук'янівська" зі станції "Тататрська".
"Якщо місцева влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову дільницю. Зараз це не фантастика, якщо місцева влада дійсно буде докладати зусиль", — підсумував Кава.
Нагадаємо, в лютому 2021 року з'явилася інформація, що Мінфін відмовився брати мільярд Світового банку для метро на Троєщину.
Раніше повідомлялося, що метро на Троєщину побудують до 2025 року.