Бойцы Сил спецопераций Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах (фото, видео)

Военные отрабатывали сценарий, схожий с тем, что был в Украине в 2014 году. Проводилась ликвидация главарей боевиков, требующих "независимости".

Украинские и литовские операторы Сил специальных операций в рамках учений "ICEPEAK-2021". Об этом сообщает пресс-служба Командования ССО ВСУ.

По сценарию учений, на территории страны произошел акт гибридной агрессии. Группа противника, подконтрольная государству агрессору расшатала ситуацию в некоторых регионах стран. Требование противника — независимость. Для решения вопроса бойцы ССО отрабатывали "хирургическую" ликвидацию бандформирований, которые базировались в Карпатах.

Фото: Силы спецопераций ВСУ

Прибыв в горы, воины под видом обычных инструкторов и туристов изучали местность на предмет возможных угроз. Штаб военные развернули в обычной гостинице. В ходе учений бойцам проводили лекции касательно лавинной опасности, гипотермии, а также того, как правильно планировать содержание рюкзака во время боевых выходов.

Фото: Силы спецопераций ВСУ

Учения продлились две недели. Финальной фазой операции стал штурм условного противника в горах. украино-литовские снайперские группы расположились на высоте, откуда они следили за действиями противника. Потом остальные группы военных "ликвидировали" главаря боевиков.

"Успешное выполнение задания — это результат долгих и тяжелых тренировок. Именно поэтому мы должны постоянно усовершенствовать свои навыки и умения, работая над собой каждый день", — заявил командующий ССО Украины Григорий Галаган.

Напомним, 17 февраля 2021 года военнослужащие ВСУ и стран НАТО поднялись на Говерлу.