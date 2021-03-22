Бійці Сил спецоперацій України та Литви провели спільні навчання в Карпатах (фото, відео)

Військові відпрацьовували сценарій, схожий на той, що був в Україні в 2014 році. Проводилась ліквідація ватажків бойовиків, які потребують "незалежності".

Українські та литовські оператори Сил спеціальних операцій в рамках навчань "ICEPEAK-2021". Про це повідомляє прес-служба Командування ССО ЗСУ.

За сценарієм навчань, на території країни стався акт гібридної агресії. Група противника, підконтрольна державі агресору розхитала ситуацію в деяких регіонах країн. Вимога противника — незалежність. Для вирішення питання бійці ССО відпрацьовували "хірургічну" ліквідацію бандформувань, які базувалися в Карпатах.

Фото: Сили спецоперацій ЗСУ

Прибувши в гори, воїни під виглядом звичайних інструкторів і туристів вивчали місцевість на предмет можливих загроз. Штаб військові розгорнули в звичайному готелі. Під час навчань бійцям проводили лекції щодо лавинної небезпеки, гіпотермії, а також того, як правильно планувати вміст рюкзака під час бойових виходів.

Фото: Сили спецоперацій ЗСУ

Навчання тривали два тижні. Фінальною фазою операції став штурм умовного противника в горах. Україно-литовські снайперські групи розташувалися на висоті, звідки вони стежили за діями супротивника. Потім інші групи військових "ліквідували" ватажка бойовиків.

"Успішне виконання завдання — це результат довгих і важких тренувань. Саме тому ми повинні постійно вдосконалювати свої навички та вміння, працюючи над собою щодня", — заявив командувач ССО України Григорій Галаган.

Нагадаємо, 17 лютого 2021 року військовослужбовці Збройних Сил України та країн НАТО піднялися на Говерлу.