В Киеве полицейские с погоней ловили нового доставщика еды (видео)

Курьер нарушил правила дорожного движения, а в ответ на требования остановиться пытался "оторваться".

В Киеве новый работник курьерской службы на мопеде пытался скрыться от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

По словам правоохранителей, на улице Генерала Алмазова патрульные заметили мопед Yamaha, водитель которого нарушил требования знака и проехал прямо с полосы предназначенной для поворота налево.

"Нарушителю приказали остановиться и подали соответствующие сигналы, сначала тот остановился, но внезапно бросился наутек", — говорят копы, добавив, что курьер ездил по тротуару, пытаясь скрыться от представителей закона.

Его поймали, когда курьер заехал на тупиковую улицу. Как оказалось, мужчина был трезвым, но у него не было прав на вождение необходимой категории.

"За это нарушение патрульные вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП", — сказано в сообщении.

Напомним, подобный случай случился ранее на Днепровской набережной Киева. Во время погони автомобиль полицейских прижимал курьера к обочине, но он вырвался от полицейских и пытается скрыться от копов, двигаясь против движения и по тротуарам. Тогда полицейским не удалось поймать нарушителя.