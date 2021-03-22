У Києві поліцейські з гонитвою ловили нового кур'єра їжі (відео)

Кур'єр порушив правила дорожнього руху, а у відповідь на вимогу зупинитися намагався "відірватися".

У Києві новий працівник курʼєрської служби на мопеді намагався сховатися від поліцейських. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

За словами правоохоронців, на вулиці Генерала Алмазова патрульні помітили мопед Yamaha, водій якого порушив вимоги знаку і проїхав прямо зі смуги призначеної для повороту наліво.

"Порушнику наказали зупинитися і подали відповідні сигнали, спочатку той зупинився, але раптово кинувся навтьоки", — кажуть копи, додавши, що курʼєр їздив по тротуару, намагаючись сховатися від представників закону.

Його спіймали, коли курʼєр заїхав на тупикову вулицю. Як виявилося, чоловік був тверезим, але в нього не було прав на водіння необхідної категорії.

"За це порушення патрульні винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) і склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КоАП", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що подібний випадок трапився раніше на Дніпровській набережній Києва. Під час погоні автомобіль поліцейських притискав курʼєра до узбіччя, але він вирвався від поліцейських і намагався сховатися від копів, рухаючись проти руху і тротуарами. Тоді поліцейським не вдалося зловити порушника.