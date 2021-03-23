В Киеве уволили полицейского, избившего женщину за отказ носить маску (видео)

За агрессивное поведение на службе поплатился не только сам коп, но и его начальство.

Полицейского уволили из-за скандального видео с избиением женщины одном из супермаркетов Киева. Об этом пишет Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как сообщила пресс-служба, сотрудника правоохранительных органов уволили, а его непосредственного начальника сняли с занимаемой должности. Кроме того, руководителю киевского управления полиции охраны объявили выговор.

Поводом для разбирательства стала видеозапись очевидцев, которую накануне опубликовали в интернет-сети. В супермаркете "Ашан" возник конфликт между сотрудником полиции охраны и посетительницей, которая отказалась надеть защитную маску в торговом зале. На видео зафиксировано, как полицейский забрал телефон у посетительницы супермаркета "Ашан", а затем начал бить ее по голове на глазах у окружающих. После одного из ударов женщина не удержалась на ногах и рухнула на пол.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование", — отметили в Нацполиции. — "Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности".

Ранее в Сети появилось видео смертельного ДТП с участием одесских патрульных и полицейских из Винницкой области. Автокатастрофа произошла 5 марта на киевской трассе неподалеку от Одессы. По предварительной информации, сотрудник полиции Одессы за рулем служебной машины не пропустил Hyundai Sonata, когда разворачивался с выключенными спецсигналами. В итоге гражданский автомобиль протаранил "Приус" и врезался в отбойник.

Позже стало известно, что в салоне "Сонаты" в Одессу ехали три человека — все сотрудники полиции. Автомобилем управлял капитан Подольского райотдела в Винницкой области, в пассажирских креслах сидели подполковник, лейтенант и старший лейтенант. 32-летний начальник отделения полиции Могилев-Подольского РВП Александр Парфонов умер на месте, получив несколько тяжелых травм, других пострадавших увезли в 11-ю больницу. 26-летний лейтенант, который сидел за рулем "Приуса" во время несения службы, попал в то же медучреждение вместе с двумя патрульными 28 и 30 лет.