У Києві звільнили поліцейського, який побив жінку за відмову носити маску (відео)

За агресивну поведінку на службі поплатився не тільки коп, але й його начальство.

Поліцейського звільнили через скандальне відео з побиттям жінки одному із супермаркетів Києва. Про це пише Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як повідомила прес-служба, співробітника правоохоронних органів звільнили, а його безпосереднього начальника зняли із займаної посади. Крім того, керівнику київського управління поліції охорони оголосили догану.

Приводом для розгляду став відеозапис очевидців, який напередодні опублікували в інтернет-мережі. У супермаркеті "Ашан" виник конфлікт між співробітником поліції охорони і відвідувачкою, яка відмовилася одягати захисну маску в торговому залі. На відео зафіксовано, як поліцейський забрав телефон у відвідувачки супермаркету "Ашан", а потім почав бити її по голові на очах у людей. Після одного з ударів жінка не втрималася на ногах і впала на підлогу.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за цим фактом призначене службове розслідування", — зазначили в Нацполіції. — "Проведення ретельної перевірки подій в супермаркеті доручене співробітникам внутрішньої безпеки".

Раніше в Мережі з'явилося відео смертельного ДТП за участю одеських патрульних і поліцейських із Вінницької області. Автокатастрофа сталася 5 березня на київській трасі неподалік від Одеси. За попередньою інформацією, співробітник поліції Одеси за кермом службової машини не пропустив Hyundai Sonata, коли розвертався з вимкненими спецсигналами. Унаслідок цивільний автомобіль протаранив "Пріус" і врізався у відбійник.

Пізніше стало відомо, що в салоні "Сонати" в Одесу їхали три людини — усі співробітники поліції. Автомобілем керував капітан Подільського райвідділу у Вінницькій області, у пасажирських кріслах сиділи підполковник, лейтенант і старший лейтенант. 32-річний начальник відділення поліції Могилів-Подільського РВП Олександр Парфонов помер на місці, отримавши кілька важких травм, інших постраждалих відвезли в 11-у лікарню. 26-річний лейтенант, який сидів за кермом "Пріуса" під час несення служби, потрапив у той же медзаклад разом із двома патрульними 28 і 30 років.