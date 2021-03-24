На одном дыхании. Как промышленность, автомобили и смена времен года влияют на чистоту воздуха

Иногда Украина в целом и Киев в частности выбиваются в мировые антилидеры по показателям качества воздуха. Однако столичные чиновники считают такую информацию фейковой, утверждая, что она базируется на некорректных данных.

Согласно данным отчета World Air Quality Report – 2020, Украина занимает 43 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха и 8-е в Европе. Годом ранее наша страна находилась на 60-м месте по миру и на 13-м в Европе. Пандемия помогла очистить воздух от вредных веществ многим странам, а такие крупные города как Пекин, Чикаго, Лондон, Дели, Париж и Сеул смогли улучшить качество воздуха по сравнению с 2019 годом на 11-17%. К сожалению, Украина похвастаться этим же не может.

Вредный газ: выбросы SO2

В конце прошлого года Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха опубликовал отчет о выбросах диоксида серы в мире. Согласно этим данным, Украина входит в тройку крупнейших источников выбросов SO2 в Европе (на мировом уровне – в топ-25). И это несмотря на то, что за последние пару лет Украина сократила выбросы от сжигания угля – одного из главных источников образования SO2.

По словам эксперта общественной организации "Экодия" Марины Ратушной, главными источниками загрязнения воздуха в стране являются стационарные источники – промышленные предприятия, на них приходится 60% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 40% выбросов поступают от передвижных источников загрязнения – транспорта.

Источником наибольшего загрязнения в столице – почти 95% — является автомобильный транспорт

"В отдельных городах процентное соотношение может быть другим в зависимости от основного источника загрязнения. Именно от основного источника загрязнения воздуха зависят и решения по улучшению его качества, — поясняет Фокусу Марина Ратушная. — Если это транспорт, то решение должно быть направлено на развитие общественного транспорта, велоструктуры и микромобильности. В случае промышленности необходимо, чтобы Верховная Рада Украины приняла законопроект "О предотвращении, уменьшение и контроле промышленного загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности". Реализация законопроекта будет стимулировать предприятия модернизироваться и внедрять наилучшие доступные технологии, осуществлять непрерывный мониторинг выбросов с его мгновенной публикацией. И самое главное – объемы выбросов будут сокращаться".

[ + – ] Украина занимает пятое место среди европейских стран по уровню смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха Фото: УНИАН

На данный момент законопроект находится на доработке в профильном комитете Верховной Рады.

"Уже сейчас мы имеем неутешительную статистику. По данным ВОЗ, Украина занимает пятое место среди европейских стран по уровню смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Влияние загрязненного воздуха на здоровье человека не проявляется сразу, он имеет накопительный эффект и дает о себе знать через годы. Это сердечнососудистые заболевания и заболевания легких", — подчеркивает эксперт "Экодии".

Особенно уязвимы дети. Повреждения, вызванные в детские годы загрязнением воздуха, снижают максимальный уровень функционирования легких в будущем.

Погода усугубляет: показатели качества воздуха падают

Помимо опасных выбросов, на качество воздуха влияет погода.

"Погодные условия могут влиять на то, что загрязняющие вещества, которые находятся в воздухе, накапливаются, но не рассеиваются. Этому могут способствовать туман, отсутствие ветра, инверсия. Исследования говорят, что во время тумана концентрация загрязняющих веществ в воздухе может повышаться на 40-110%", — говорит Ратушная.

[ + – ] Во время тумана концентрация загрязняющих веществ в воздухе может повышаться на 40-110% Фото: УНИАН

Как правило, туманы – спутники осени и именно в этот период столица занимает топовые места в рейтингах городов с наиболее загрязненным воздухом в мире. Но, словам Анны Денисенко, координатора системы мониторинга качества воздуха ЛУН Місто Air, проблемы с качеством воздуха в Киеве фиксируются не только осенью, но и весной и даже зимой.

Когда атмосфера насыщена дымом, например, во время горения торфяников, стоит плотно закрывать окна и воздержаться от прогулок

"Весной главная причина низкого качества воздуха в столице — поджоги сухой травы, стерни. Думаю, все жители Киева помнят прошлогодние пожары в Житомирской области, а также возле Чернобыля. В тот период показания качества воздуха падали. Помимо этого температурная инверсия влияет на рассеивание в атмосфере загрязняющих веществ", — говорит Денисенко.

Обычно верхние слои воздуха холоднее нижних, при инверсии – наоборот. В результате холодный воздух медленнее уходит вверх, а вместе с ним у земной поверхности остаются и вредные вещества. Их рассеиванию не способствует и слабый ветер, либо полный штиль, а такая погода может случиться в любое время года.

Проблемный мониторинг

В январе 2021 года из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в течение 11-12 января в некоторых районах столицы уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-7 среднесуточных предельно допустимых концентраций. Всемирная платформа мониторинга качества воздуха IQAir зафиксировала эти показатели и разместила Киев в топ-20 городов с самым загрязненным воздухом, что вызвало немалый ажиотаж среди украинцев. Но эти показания не являются статичными, к примеру, 22 марта Киев за день сменил несколько позиций, переместившись с 27 на 32 место в этом рейтинге.

"Сейчас в Киеве нет критических превышений показателей вредных веществ в воздухе. Данные мониторинга Центральной геофизической лаборатории (ЦГО) свидетельствуют о том, что информация в интернете о Киеве, как об одном из самых грязных городов мира, – абсолютный фейк. Обсерватория регулярно – ежедневно, четыре раза в сутки – делает забор проб воздуха и измеряет концентрацию в нем пяти ключевых загрязняющих примесей. По всему Киеву замеры делаются в 16 точках. Еженедельно эти данные публикуются на сайте ЦГО и являются надежными", — уверяет Фокус руководитель Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Он подчеркивает, что оценка превышения ПДК (предельно допустимых концентраций) может показать реальное положение дел только за какой-то промежуток времени. То есть, неправильно делать какие-либо выводы по данным одного конкретного датчика общественного контроля, который в определенный момент времени уловил в атмосферном воздухе превышение концентрации пыли. Ведь мимо него в этот момент может просто проехать грузовик, поднимая пыль в воздух.

По данным ВОЗ, Украина занимает пятое место среди европейских стран по уровню смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха

По словам Возного, ЦГО фиксирует среднегодовое превышение ПДК в Киеве максимум в два раза. Эти показатели он сравнивает с Хельсинки, где показатели по диоксиду серы и диоксиду азота в сезон активной работы бань и саун бывают превышены в пять раз.

"На сегодняшний день в Киеве работают 16 стационарных постов Центральной геофизической обсерватории. Но данные из них в режиме онлайн увидеть невозможно. Происходит забор проб воздуха, затем он перевозится в специальную лабораторию, где и осуществляется измерение вредных примесей, — поясняет Александр Возный. — За рубежом уже давно мониторинг качества воздуха производится автоматически, с помощью высокоточных газоанализаторов. Теперь и в Киеве появились два таких поста. Их разместили на Левом берегу, в Дарницком и Днепровском районе. И на это есть две причины. Первая – на территории Дарницкого района вообще раньше не было ни одного поста ЦГО. Вторая – именно на Левом берегу находятся промышленные предприятия, которые могут быть источниками загрязнения воздуха. Хотя все мы знаем, что источником наибольшего загрязнения в столице – почти 95% — является автомобильный транспорт".

[ + – ] Источником наибольшего загрязнения в столице – почти 95% — является автомобильный транспорт Фото: УНИАН

Управление экологии и природных ресурсов КГГА обратилось ко всем организациям, которые размещают информацию онлайн о состоянии атмосферного воздуха, чтобы понять, какие приборы они используют и какую методику применяют для расчета Индекса загрязнения. По словам руководителя управления, существует довольно много частных компаний, которые сегодня активно продают датчики измерения уровня загрязнения воздуха для использования в быту. Как правило, они довольно примитивны и дают представление о качестве воздуха только по двум показателям PM2,5 и PM10, улавливающим частицы веществ диаметром 2,5 и 10 мкм.

"Человек может установить такой датчик себе на подоконник и подключить его к сети интернет. Данные с датчика попадают на серверы компании-производителя, на основании их по неизвестной нам методике рассчитывается индекс загрязнения и определяется рейтинг города в общем списке. Получается некий промоушн оборудования с социальным подтекстом", — уверен Александр Возный.

В пример он приводит IQAir – компанию из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году она начала продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры из этих устройств передаются в общую базу, обрабатываются и результат можно увидеть в приложении или на сайте компании. Кроме учета показаний своих устройств, компания отмечает, что по всему миру использует данные местных правительственных наземных станций мониторинга и спутниковые снимки. Что касается Киева, расчеты IQAir осуществляются только на базе показателей датчиков частных лиц, купивших и установивших их в своих домах.

Как не задохнуться

По мнению Александра Возного, сложно дышать в столице будет летом, когда смог начнет концентрироваться из-за высокой температуры, высокого давления и медленного движения воздуха. Как и другие эксперты он не исключает, что пиковые показатели загрязнения воздуха могут проявиться весной и осенью, когда в частном секторе сжигают сухую траву и листья. Во время отопительного сезона город активно задымляют выбросы ТЭЦ.

Тем, кто живет в эпицентрах загрязнения воздуха, рядом с той же ТЭЦ, специалист советует использовать системы бытового кондиционирования и очистки воздуха, делать регулярную влажную уборку, больше употреблять жидкости. Когда атмосфера насыщена дымом, например, во время горения торфяников, стоит плотно закрывать окна и воздержаться от прогулок.

Есть еще и другой путь. Если поблизости есть постоянный источник загрязнения, можно обращаться к Госпродпотребслужбе, которая может сделать замеры в санитарной зоне, и, если они превышают норму, привлечь к ответственности виновника. Существует и Государственная экологическая инспекция, которая делает проверки на территории предприятий и тоже может накладывать штрафы за нарушения или даже закрывать их.