Переболевшим украинцам предлагают сдавать кровь для создания лекарства от COVID-19

Доноры могут не только получить денежную компенсацию, но и выработать дополнительные антитела.

Фармацевтическая компания Biopharma решила покупать плазму крови украинцев, переболевших COVID-19, для разработки нового лекарства. Подробности опубликованы на сайте организации.

За сдачу плазмы компания заплатит донору 250 гривен и добавит 150 гривен сверху, если в крови обнаружат антитела против коронавируса. Центры забора есть в семи городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Черкассах, Конотопе и Шостке. Если человек не болел COVID-19, он тоже может сдать свою плазму, которая пойдет на другие цели.

К сдаче допускаются граждане Украины от 18 лет с весом не менее 50 килограммов. В донорский центр необходимо принести украинский паспорт с пропиской и бумажное приложение к пластиковому удостоверению, а также справку о получении индивидуального налогового номера.

Требования для доноров перед сдачей крови:

За 3 суток: не принимать анальгетики или аспирин;

За 2 суток: никакого алкоголя;

За сутки: не стоит есть жирную, жареную или копченую пищу, цитрусовые, молочные изделия, яйца, орехи, семена, сухари, бананы;

За 4 часа: не пить кофе;

За 1 час: не курить;

За 3 часа: лучше подкрепиться кашей на воде.

Стать донором можно через 30 дней после положительного ПЦР-теста, если болезнь проходила легко, через 30 дней после завершения курса антибиотиков или через 14 дней после полного выздоровления. В любом случае, перед донацией специалисты проведут развернутый клинический анализ крови. Кроме того, в центра могут бесплатно провести исследование образцов на ВИЧ, гепатит B и С.

Портал Dnepr.info приводит слова горожанина Валерия Кравченко, который уже несколько раз сдавал плазму. Во второй раз в его крови увеличилось количество антител, медики утверждают, что после донации организм мог начать усиленно вырабатывать антитела и компенсировать их недостачу.

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