Українцям, які перехворіли, пропонують здавати кров для створення ліків від COVID-19

Донори можуть не тільки отримати грошову компенсацію, а й виробити додаткові антитіла.

Фармацевтична компанія Biopharma вирішила купувати плазму крові українців, які перехворіли на COVID-19, для розробки нових ліків. Подробиці опубліковані на сайті організації.

За здавання плазми компанія заплатить донору 250 гривень і додасть 150 гривень зверху, якщо в крові виявлять антитіла проти коронавірусу. Центри забору є в семи містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Черкасах, Конотопі та Шостці. Якщо людина не хворіла COVID-19, вона теж може здати свою плазму, яка піде на інші цілі.

До здавання допускаються громадяни України від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. У донорський центр необхідно принести український паспорт із пропискою і паперовий додаток до пластикового посвідчення, а також довідку про отримання індивідуального податкового номера.

Вимоги для донорів перед здаванням крові:

За 3 доби: не вживати анальгетики або аспірин;

За 2 доби: ніякого алкоголю;

За добу: не варто їсти жирну, смажену або копчену їжу, цитрусові, молочні вироби, яйця, горіхи, насіння, сухарі, банани;

За 4 години: не пити кави;

За 1 годину: не курити;

За 3 години: краще підкріпитися кашею на воді.

Стати донором можна через 30 днів після позитивного ПЛР-тесту, якщо хвороба проходила легко, через 30 днів після завершення курсу антибіотиків або через 14 днів після повного одужання. У будь-якому випадку, перед донацією фахівці проведуть розгорнутий клінічний аналіз крові. Крім того, у центрі можуть безкоштовно провести дослідження зразків на ВІЛ, гепатит B і С.

Портал Dnepr.info наводить слова Валерія Кравченка, який вже кілька разів здавав плазму. Вдруге в його крові збільшилась кількість антитіл, медики стверджують, що після донації організм міг почати посилено виробляти антитіла та компенсувати їх нестачу.

Раніше стало відомо, що кілька компаній готуються до випробувань "другого покоління" вакцин проти коронавірусу. За словами фармацевтів, препарати можна буде вживати в таблетках cамостійно та просто вдома.