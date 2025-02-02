Виявили рак порожнини рота заздалегідь: учені відкрили ранні сигнали організму про хворобу

Деякі види раку проявляють себе вже на пізніх стадіях діагностики, що робить їх лікування важким, а часом і зовсім неможливим. Однак нещодавно вчені з'ясували, як можна заздалегідь виявити хворобу за допомогою аналізу слини.

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Дослідники давно припускали, що зміни в мікробіомі порожнини рота — скупченні бактерій у роті, можуть відігравати роль у розвитку сквамозно-клітинного раку порожнини рота (СкрпРР), але попередні дослідження давали суперечливі результати щодо бактеріальної картини у людей з цим захворюванням. Нова робота спробувала прояснити ці невідповідності, проаналізувавши дані 11 попередніх досліджень і нарешті внесла більше конкретики в цю теорію, пише .

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Сквамозно-клітинний рак порожнини рота — це небезпечне для життя захворювання, яке виникає в клітинах, що вистилають порожнину рота, і часто діагностується на пізніх стадіях, що ускладнює його лікування. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, щорічно від СКРПР помирає близько 450 000 осіб.

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Дослідницька група під керівництвом доктора Чженьцзян Цзеч Сюй з Південного медичного університету в Шеньчжені, Китай, виявила послідовні бактеріальні патерни в слині людей з СКРПР. Результати дослідження, опублікованого в журналі mSystems, підтвердили, що деякі бактерії, включно з Streptococcus, Lactobacillus і Prevotella, були більш поширені серед пацієнтів із СКРПР.

Крім того, дослідження показало, що хвороба порушує нормальну структуру мікробіома, пов'язану з віком і статтю, що робить бактеріальні зміни менш передбачуваними. Попередні дослідження, в яких порівнювали зразки слини здорових людей і пацієнтів із СКРПР, дали неоднозначні результати — одні свідчили про збільшення мікробного різноманіття, інші — про його зниження.

Команда Сюя усунула цю невідповідність шляхом об'єднання даних, показавши, що під час СКРПР змінюється не тільки рівень окремих бактерій, а й те, як ці мікроби взаємодіють з організмом людини. Дослідження показало, що ці порушення можуть відігравати роль у прогресуванні захворювання, даючи вченим уявлення про його потенційні ранні ознаки.

Дослідники зробили ще один крок до перемоги над захворюванням, натренувавши модель машинного навчання для виявлення мікробних патернів, пов'язаних із СКРПР. Під час тестування модель точно визначила людей із СКРПР, і її точність підвищувалася в міру включення більшої кількості даних. Це дає змогу припустити, що в майбутньому може бути розроблено скринінговий інструмент на основі слини для раннього виявлення СКРПР.

Однак Сюй попереджає, що необхідні подальші дослідження для підтвердження результатів у більших і різноманітніших популяціях, перш ніж такий тест можна буде використовувати в клінічній практиці. Команда Сюя планує продовжити вивчення бактеріальних патернів у різних популяціях і відстежувати людей із високим ризиком із плином часу.

Мета вчених — зрозуміти, чому деякі люди більш сприйнятливі до СКРПР і чи можуть специфічні бактеріальні зміни слугувати ранніми індикаторами захворювання. Якщо ці закономірності підтвердяться у більших дослідженнях, аналіз слини може стати простим, неінвазивним методом раннього виявлення раку, що потенційно підвищить показники виживання.

У міру того як вчені розкривають дедалі більше зв'язків між мікробіотою і нашим загальним здоров'ям, аналіз мікроорганізмів може стати найважливішим компонентом майбутньої медичної діагностики серйозних захворювань на ранніх етапах.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.