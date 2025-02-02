Выявили рак полости рта заранее: ученые открыли ранние сигналы организма о болезни
Некоторые виды рака проявляют себя уже на поздних стадиях диагностики, что делает их лечение тяжелым, а порой и вовсе невозможным. Однако недавно ученые выяснили, как можно заранее выявить болезнь с помощью анализа слюны.
Исследователи давно предполагали, что изменения в микробиоме полости рта — скоплении бактерий во рту, могут играть роль в развитии сквамозно-клеточного рака полости рта (СКРПР), но предыдущие исследования давали противоречивые результаты относительно бактериальной картины у людей с этим заболеванием. Новая работа попыталась прояснить эти несоответствия, проанализировав данные 11 предыдущих исследований и наконец-то внесла больше конкретики в эту теорию, пишет .
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Сквамозно-клеточный рак полости рта — это опасное для жизни заболевание, которое возникает в клетках, выстилающих полость рта, и часто диагностируется на поздних стадиях, что затрудняет его лечение. По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно от СКРПР умирает около 450 000 человек.Важно
Исследовательская группа под руководством доктора Чжэньцзян Цзеч Сюй из Южного медицинского университета в Шэньчжэне, Китай, выявила последовательные бактериальные паттерны в слюне людей с СКРПР. Результаты исследования, опубликованного в журнале mSystems, подтвердили, что некоторые бактерии, включая Streptococcus, Lactobacillus и Prevotella, были более распространены среди пациентов с СКРПР.
Кроме того, исследование показало, что болезнь нарушает нормальную структуру микробиома, связанную с возрастом и полом, что делает бактериальные изменения менее предсказуемыми. Предыдущие исследования, в которых сравнивались образцы слюны здоровых людей и пациентов с СКРПР, дали неоднозначные результаты — одни свидетельствовали об увеличении микробного разнообразия, другие — о его снижении.
Команда Сюя устранила это несоответствие путем объединения данных, показав, что при СКРПР изменяется не только уровень отдельных бактерий, но и то, как эти микробы взаимодействуют с организмом человека. Исследование показало, что эти нарушения могут играть роль в прогрессировании заболевания, давая ученым представление о его потенциальных ранних признаках.
Исследователи сделали еще один шаг к победе над заболеванием, натренировав модель машинного обучения для выявления микробных паттернов, связанных с СКРПР. При тестировании модель точно определила людей с СКРПР, и ее точность повышалась по мере включения большего количества данных. Это позволяет предположить, что в будущем может быть разработан скрининговый инструмент на основе слюны для раннего выявления СКРПР.
Однако Сюй предупреждает, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов в более крупных и разнообразных популяциях, прежде чем такой тест можно будет использовать в клинической практике. Команда Сюя планирует продолжить изучение бактериальных паттернов в разных популяциях и отслеживать людей с высоким риском с течением времени.
Цель ученых — понять, почему некоторые люди более восприимчивы к СКРПР и могут ли специфические бактериальные изменения служить ранними индикаторами заболевания. Если эти закономерности подтвердятся в более крупных исследованиях, анализ слюны может стать простым, неинвазивным методом раннего выявления рака, что потенциально повысит показатели выживаемости.
По мере того как ученые раскрывают все больше связей между микробиотой и нашим общим здоровьем, анализ микроорганизмов может стать важнейшим компонентом будущей медицинской диагностики серьезных заболеваний на ранних этапах.
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