Выявили рак полости рта заранее: ученые открыли ранние сигналы организма о болезни

Некоторые виды рака проявляют себя уже на поздних стадиях диагностики, что делает их лечение тяжелым, а порой и вовсе невозможным. Однако недавно ученые выяснили, как можно заранее выявить болезнь с помощью анализа слюны.

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Исследователи давно предполагали, что изменения в микробиоме полости рта — скоплении бактерий во рту, могут играть роль в развитии сквамозно-клеточного рака полости рта (СКРПР), но предыдущие исследования давали противоречивые результаты относительно бактериальной картины у людей с этим заболеванием. Новая работа попыталась прояснить эти несоответствия, проанализировав данные 11 предыдущих исследований и наконец-то внесла больше конкретики в эту теорию, пишет .

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Сквамозно-клеточный рак полости рта — это опасное для жизни заболевание, которое возникает в клетках, выстилающих полость рта, и часто диагностируется на поздних стадиях, что затрудняет его лечение. По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно от СКРПР умирает около 450 000 человек.

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Исследовательская группа под руководством доктора Чжэньцзян Цзеч Сюй из Южного медицинского университета в Шэньчжэне, Китай, выявила последовательные бактериальные паттерны в слюне людей с СКРПР. Результаты исследования, опубликованного в журнале mSystems, подтвердили, что некоторые бактерии, включая Streptococcus, Lactobacillus и Prevotella, были более распространены среди пациентов с СКРПР.

Кроме того, исследование показало, что болезнь нарушает нормальную структуру микробиома, связанную с возрастом и полом, что делает бактериальные изменения менее предсказуемыми. Предыдущие исследования, в которых сравнивались образцы слюны здоровых людей и пациентов с СКРПР, дали неоднозначные результаты — одни свидетельствовали об увеличении микробного разнообразия, другие — о его снижении.

Команда Сюя устранила это несоответствие путем объединения данных, показав, что при СКРПР изменяется не только уровень отдельных бактерий, но и то, как эти микробы взаимодействуют с организмом человека. Исследование показало, что эти нарушения могут играть роль в прогрессировании заболевания, давая ученым представление о его потенциальных ранних признаках.

Исследователи сделали еще один шаг к победе над заболеванием, натренировав модель машинного обучения для выявления микробных паттернов, связанных с СКРПР. При тестировании модель точно определила людей с СКРПР, и ее точность повышалась по мере включения большего количества данных. Это позволяет предположить, что в будущем может быть разработан скрининговый инструмент на основе слюны для раннего выявления СКРПР.

Однако Сюй предупреждает, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов в более крупных и разнообразных популяциях, прежде чем такой тест можно будет использовать в клинической практике. Команда Сюя планирует продолжить изучение бактериальных паттернов в разных популяциях и отслеживать людей с высоким риском с течением времени.

Цель ученых — понять, почему некоторые люди более восприимчивы к СКРПР и могут ли специфические бактериальные изменения служить ранними индикаторами заболевания. Если эти закономерности подтвердятся в более крупных исследованиях, анализ слюны может стать простым, неинвазивным методом раннего выявления рака, что потенциально повысит показатели выживаемости.

По мере того как ученые раскрывают все больше связей между микробиотой и нашим общим здоровьем, анализ микроорганизмов может стать важнейшим компонентом будущей медицинской диагностики серьезных заболеваний на ранних этапах.

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