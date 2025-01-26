76-річна жінка потрапила до лікарні з діабетом, а дізналася, що вагітна (відео)

Якщо вагітність жінки завершиться успішно, вона може стати найстарішою матір’ю в історії.

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В США стало вірусним відео, де 76-річна жінка з Атланти дізналася, що вагітна. Пенсіонерка заявила, що має намір народжувати і залишити дитину. Про це пише видання Мarca.com.

На вірусному відео лікар повідомляє жінці, що вона вагітна на 12-му тижні. Вагітна пенсіонерка отримує цю новину у лікарняній палаті, куди вона потрапила зі скаргами на підвищення цукру, оскільки останніми тижнями стала відчувати запаморочення.

Відео записала правнучка 76-річної жінки на ім’я Мія і зафіксувала реакцію своєї прабабусі.

"Ми отримали результати вашої сечі, і ви точно вагітні", — сказала лікарка.

"Що?" — перепитала пенсіонерка.

Потім лікарка запитала жінку з усмішкою, чи мала вона нещодавно секс.

Пізніше правнучка літньої жінки уточнила, що її бабуся повинна була надати зразок сечі, щоб лікарі могли зробити деякі тести.

Якщо вагітність жінки завершиться успішно, вона може стати найстарішою матір’ю в історії, оскільки побила б рекорд індійки Ерраматті Мангамми, яка у 2019 році у віці 73 років зробила екстракорпоральне запліднення і в результаті народила двійню шляхом кесаревого розтину.

За словами правнучки жінки, після таких новин вони збираються влаштувати свято, оскільки прабабуся заявила, що хоче народити дитину і залишити її.

Відео лише за перші 4 дні зібрало понад 40 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, що українка Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки ЕКЗ. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики.