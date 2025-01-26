76-летняя женщина попала в больницу с диабетом, а узнала, что беременна (видео)

Если беременность женщины завершится успешно, она может стать самой старой матерью в истории.

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В США стало вирусным видео, где 76-летняя женщина из Атланты узнала, что беременна. Пенсионерка заявила, что намерена рожать и оставить ребенка. Об этом пишет издание Магса.com.

На вирусном видео врач сообщает женщине, что она беременна на 12-й неделе. Беременная пенсионерка получает эту новость в больничной палате, куда она попала с жалобами на повышение сахара, поскольку в последние недели стала испытывать головокружение.

Видео записала правнучка 76-летней женщины по имени Мия и зафиксировала реакцию своей прабабушки.

"Мы получили результаты вашей мочи, и вы точно беременны", — сказала врач.

"Что?" — переспросила пенсионерка.

Затем врач спросила женщину с улыбкой, имела ли она недавно секс.

Позже правнучка пожилой женщины уточнила, что ее бабушка должна была предоставить образец мочи, чтобы врачи могли сделать некоторые тесты.

Если беременность женщины завершится успешно, она может стать самой старой матерью в истории, поскольку побила бы рекорд индианки Эрраматти Мангаммы, которая в 2019 году в возрасте 73 лет сделала экстракорпоральное оплодотворение и в результате родила двойню путем кесарева сечения.

По словам правнучки женщины, после таких новостей они собираются устроить праздник, поскольку прабабушка заявила, что хочет родить ребенка и оставить его.

Видео только за первые 4 дня собрало более 40 миллионов просмотров.

Напомним, что украинка Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики.