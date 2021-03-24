В киевском "Охматдете" ребенку впервые пересадили почку

Минздрав теперь оплачивает такие операции.

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" 11 марта впервые провели операцию трансплантации почки ребенку. Об этом сообщила основатель общественной организации "IDonor: Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец.

Орган получила 12-летняя девочка с Харьковщины, у которой от рождения были проблемы с почками. Когда они окончательно отказали, донором стал папа девочки. Операция прошла успешно.

Заславец написала, что эта операция дала шанс всем детям, которые сейчас живут в токсикологии "Охматдета": "Когда у ребенка отказывают почки, он переезжает в Киев в "Охматдет", где три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа".

Операция за рубежом стоит 70 тысяч долларов.

В настоящее время действует пилотный проект Минздрава, в рамках которого государство оплачивает трансплантации в "Охматдете".

Долгое время (с 2002 года) в "Охмадете" занимались трансплантацией только костного мозга. Он был одним из трех украинских медицинских учреждений, осуществляющих такие операции. В 2018 году после скандала и реорганизации "Охматдета" такие операции прекратили. Возобновили их в августе 2019.

В сентябре прошлого года в "Охматдете" провели вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Впервые все расходы больницы оплатил Минздрав за средства госбюджета.

11 марта этого года было сообщено, что "Охматдет" будет проводить диагностику и лабораторные исследования взрослым, нуждающимся в трансплантации костного мозга, также взрослые пациенты смогут получить в медучреждении услуги фотофереза.

По данным Минздрава, годовая потребность в трансплантации костного мозга в Украине составляет 250 операций. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после открытия соответствующих отделений в "Охматдете" в Украине смогут проводить до 80 трансплантаций в год.

Напомним, летом 2020 года на территории "Охматдета" завершили долгострой — достроили здание нового корпуса.