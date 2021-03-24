У київському "Охматдиті" дитині вперше пересадили нирку

МОЗ тепер оплачує такі операції.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 11 березня вперше провели операцію трансплантації нирки дитині. Про це повідомила засновниця громадської організації "IDonor: Всеукраїнська платформа донорства" Ірина Заславець.

Орган отримала 12-річна дівчинка з Харківщини, в якої від народження були проблеми з нирками. Коли вони остаточно відмовили, донором став тато дівчинки. Операція пройшла успішно.

Заславець написала, що ця операція дала шанс всім дітям, які зараз живуть у токсикології "Охматдиту": "Коли в дитини відмовляють нирки, вона переїжджає до Києва в "Охматдит", де тричі на тиждень проходить процедура гемодіалізу".

Операція за кордоном коштує 70 тисяч доларів.

Наразі діє пілотний проект МОЗ, у рамках якого держава оплачує трансплантації в "Охматдиті".

Довгий час (із 2002 року) в "Охматдиті" займалися трансплантацією тільки кісткового мозку. Він був одним із трьох українських медичних установ, які здійснюють такі операції. У 2018 році після скандалу та реорганізації "Охматдиту" такі операції припинили. Відновили їх у серпні 2019.

У вересні минулого року в "Охматдиті" провели другу нерідну трансплантацію кісткового мозку. Уперше всі витрати лікарні оплатило МОЗ за кошти держбюджету.

11 березня цього року було повідомлено, що "Охматдит" проводитиме діагностику та лабораторні дослідження дорослим, які потребують трансплантації кісткового мозку, також дорослі пацієнти зможуть отримати в медустанові послуги фотоферез.

За даними Міністерства охорони здоров'я, річна потреба в трансплантації кісткового мозку в Україні становить 250 операцій. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, після відкриття відповідних відділень в "Охматдиті" в Україні зможуть проводити до 80 трансплантацій на рік.

Нагадаємо, влітку 2020 року на території "Охматдиту" завершили довгобуд — добудували будівлю нового корпусу.