"Из-за загрязнения воздуха": директору харьковского "Коксохима" объявили подозрение, - СБУ

По версии следствия, завод в течение 8 месяцев осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Директору харьковского коксового завода "Новомет" ("Коксохим") Максиму Бондареву объявили о подозрении по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины ("загрязнение атмосферного воздуха"). Об этом сообщил руководитель Харьковского областного филиала СБУ Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

"Сотрудники СБУ установили, что руководство частного предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения", — написал Абдула.

Также он отметил, что ранее менеджмент предприятия привлекался к административной ответственности из-за нарушения требований касательно охраны атмосферного воздуха. Однако, несмотря на это и на многочисленные протестные акции харьковчан завод продолжал нарушать предписания государственных контролирующих органов.

Харьковский окружной админсуд принял решение временно приостановить работу "Коксохима" до получения всех необходимых разрешений.

По словам руководителя филиала СБУ, на текущий момент продолжаются следственно-оперативные действия, в ходе которых устанавливаются и будут привлекаться к ответственности все должностные лица, виновные в загрязнении окружающей среды и нанесении ущерба здоровью граждан.

Санкция по ч. 1 ст. 241 УК предусматривает штраф от 1 800 до 3 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 30,6 тыс. грн до 61,2 тыс. грн) или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Издание KHARKIV Today сообщило о том, что подозрение Бондареву сотрудники СБУ якобы собирались вручить еще на прошлой неделе, однако тот пребывал на больничном.

Отметим, ряд харьковчан регулярно жаловался на загрязнение воздуха в городе "Коксохимом". В течение последних лет в Харькове прошел не один десяток акций и пикетов с требованием закрыть или ограничить работу предприятия.

Напомним, Харьковская область оказалась на одной из худших позиций в рейтинге наиболее экологических регионов Украины 2021 Фокуса.