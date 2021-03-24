"Через забруднення повітря": директору харківського "Коксохіму" оголосили підозру, — СБУ

За версією слідства, завод протягом 8 місяців здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря.

Директору харківського коксового заводу "Новомет" ("Коксохім") Максиму Бондареву оголосили про підозру за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України ( "забруднення атмосферного повітря"). Про це повідомив керівник Харківської обласної філії СБУ Владислав Абдула на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітники СБУ встановили, що керівництво приватного підприємства організувало виробничий цикл з грубими порушеннями екологічних норм. Протягом восьми місяців завод здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря без відповідного дозволу", — написав Абдула.

Також він зазначив, що раніше менеджмент підприємства притягувався до адміністративної відповідальності через порушення вимог щодо охорони атмосферного повітря. Однак, незважаючи на це і на численні протестні акції харків'ян завод продовжував порушувати приписи державних контролюючих органів.

Харківський окружний адмінсуд прийняв рішення тимчасово призупинити роботу "Коксохіму" до отримання всіх необхідних дозволів.

За словами керівника філії СБУ, зараз тривають слідчо-оперативні дії, під час яких встановлюються і залучатимуться до відповідальності всі посадові особи, винні у забрудненні навколишнього середовища і нанесенні збитку здоров'ю громадян.

Санкція за ч. 1 ст. 241 КК передбачає штраф від 1 800 до 3 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 30,6 тис грн до 61,2 тис грн) або позбавлення волі на термін до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін або без такого.

Видання KHARKIV Today повідомило про те, що підозру Бондареву співробітники СБУ нібито збиралися вручити ще минулого тижня, однак той перебував на лікарняному.

Зазначимо, чимало харків'ян регулярно скаржилися на забруднення повітря в місті "коксохіму". Протягом останніх років у Харкові пройшов не один десяток акцій і пікетів з вимогою закрити або обмежити роботу підприємства.

Нагадаємо, Харківська область опинилася на одній з найгірших позицій у рейтингу найбільш екологічних регіонів України 2021 Фокусу.