В Житомире местного депутата подозревают в растрате 1,5 млн грн

Чиновник, утверждают силовики, присваивал бюджетные средства при помощи компании, зарегистрированной на родственников.

Экс-гендиректора коммунального предприятия Киевского облсовета, а ныне депутата Житомирского горсовета подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате которого было растрачено более 1,5 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 по 2018 год , будучи тогда гендиректором одного из КП Киевского облсовета, он присваивал бюджетные средства с помощью компании (Общества), зарегистрированной на своих родственников.

"Он подписал фиктивные договоры о предоставлении информационных и консультационных услуг с указанным Обществом. Оплату за них экс-гендиректор осуществлял за счет средств, которые поступали от сдачи в субаренду помещений, принадлежащих коммунальному предприятию. Впоследствии выплаченные деньги присваивались чиновником", – говорится в сообщении.

Тем самым, сообщили правоохранители, он нанес ущерб государству в размере более 1,5 млн грн.

"Такие системные операции привели к недополучению государственным и местными бюджетами более 1,5 млн грн. В ходе досудебного расследования зафиксировано более 50 эпизодов такой незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, экс-главе Приватбанка Александру Дубилету сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн путем злоупотребления служебным положением. По информации главы НАБУ Олега Новикова, Дубилет сейчас находится заграницей, поэтому сообщение о подозрении ему отправлено по почте.