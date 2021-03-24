У Житомирі місцевого депутата підозрюють у розтраті 1,5 млн грн

Чиновник, стверджують силовики, привласнював бюджетні кошти за допомогою компанії, зареєстрованої на родичів.

Екс-гендиректора комунального підприємства Київської облради, а нині депутата Житомирської міськради підозрюють у зловживанні службовим становищем, у результаті якого було розтрачено понад 1,5 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік, будучи тоді гендиректором одного з КП Київської облради, він привласнював бюджетні кошти за допомогою компанії (Товариства), зареєстрованої на своїх родичів.

"Він підписав фіктивні договори про надання інформаційних та консультаційних послуг із зазначеним Товариством. Оплату за них екс-гендиректор здійснював за рахунок коштів, які надходили від здачі в суборенду приміщень, що належать комунальному підприємству. Згодом виплачені гроші присвоювалися чиновником", — йдеться в повідомленні.

Тим самим, повідомили правоохоронці, він завдав збитків державі розміром понад 1,5 млн грн.

"Такі системні операції призвели до недоотримання державним і місцевим бюджетами понад 1,5 млн грн. У ході досудового розслідування зафіксовано понад 50 епізодів такої незаконної діяльності", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років і заборони займати певні посади на термін до трьох років.

Нагадаємо: екс-голові Приватбанку Олександру Дубілету повідомили про підозру в розтраті 136 млн грн шляхом зловживання службовим становищем. За інформацією голови НАБУ Олега Новікова, Дубілет наразі перебуває за кордоном, тому повідомлення про підозру йому відправлене поштою.