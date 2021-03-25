Чернобыльскую АЭС перевели на особый режим работы из-за карантина

Сотрудники покинут объект после перехода Киевской области в "красную" зону.

Чернобыльская атомная электростанция переходит в режим простоя до конца локдауна. Об этом на официальном сайте объявила пресс-служба государственного предприятия.

Особый режим будет действовать минимум до 4 апреля 2021 года. До снятия ограничений на рабочих местах останутся работники, которые отвечают за радиационную и ядерную безопасность Чернобыльской АЭС. Кроме того, время от времени будут привлекать специалистов, которые критически необходимы для работы станции во время простоя.

"Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС принял решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 № 376 "О введении простоя на предприятии", — передает пресс-служба.

Ранее появилось видео о Чернобыльской зоне, снятое украинским Госагентством по развитию туризма ко Дню ликвидатора (14 декабря). По идее авторов, ролик под названием "Путешествуй по Украине. Чернобыль" должен мотивировать зрителей съездить в Зону отчуждения за уникальными ощущениями. В качестве саундтрека использовали песню ONUKA "Місто".

Главным героем сюжета стал олимпийский чемпион по гребле Юрий Чебан. В ролике он рассказал, что Чернобыль знают во всем мире, но лишь немногие побывали там лично.

"Советую каждому оказаться здесь, чтобы подумать. Каждый о своем. Это — место силы, которое начинает возрождение из пепла", — отметил спортсмен.

Чернобыльская зона в 30 километров должна стать безопасной землей примерно через полвека. Об этом в интервью Фокусу сообщил Роман Абрамовский, глава Минэкологии Украины. При этом территория в 10 километров вокруг ЧАЭС навсегда останется опасной для людей. По словам министра, сейчас путешествия в Зону отчуждения стали более легальными и пользуются успехом у многих туристов.

Роман Абрамовский добавил, что министерство планирует построить новые объекты для привлечения посетителей. Сейчас рассматривают предложения о создании транспортной системы, например, канатной или подвесной дороги, монорельсового поезда.