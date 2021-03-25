Чорнобильську АЕС перевели на особливий режим роботи через карантин

Співробітники покинуть об'єкт після переходу Київської області в "червону" зону.

Чорнобильська атомна електростанція переходить у режим простою до кінця локдауну. Про це на офіційному сайті оголосила прес-служба державного підприємства.

Особливий режим діятиме мінімум до 4 квітня 2021 року. До зняття обмежень на робочих місцях залишаться працівники, які відповідають за радіаційну та ядерну безпеку Чорнобильської АЕС. Крім того, час від часу залучатимуть фахівців, які критично необхідні для роботи станції під час простою.

"Для нерозповсюдження коронавірусу адміністрація ЧАЕС ухвалила рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24.03.2021 №376 "Про введення простою на підприємстві", — передає прес-служба.

Раніше зʼявилося відео про Чорнобильську зону, зняте українським Держагентством з розвитку туризму до Дня ліквідатора (14 грудня). За ідеєю авторів, ролик під назвою "Мандруй Україною. Чорнобиль" повинен мотивувати глядачів зʼїздити в Зону відчуження за унікальними відчуттями. Пісню ONUKA "Місто" використали як саундтрек.

Головним героєм сюжету став олімпійський чемпіон із веслування Юрій Чебан. У ролику він розповів, що Чорнобиль знають у всьому світі, але лише деякі побували там особисто.

"Раджу кожному опинитися тут, щоб подумати. Кожен про своє. Це — місце сили, яке починає відродження з попелу", — зазначив спортсмен.

Чорнобильська зона в 30 кілометрів має стати безпечною землею приблизно через півстоліття. Про це в інтервʼю Фокусу повідомив Роман Абрамовський, глава Мінекології України. При цьому територія в 10 кілометрів навколо ЧАЕС назавжди залишиться небезпечною для людей. За словами міністра, зараз подорожі в Зону відчуження стали більш легальними і мають великий успіх у багатьох туристів.

Роман Абрамовський додав, що міністерство планує побудувати нові обʼєкти для залучення відвідувачів. Зараз розглядають пропозиції про створення транспортної системи, наприклад, канатної або підвісної дороги, монорейкового поїзда.