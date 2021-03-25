Смерть военнослужащей после вакцинации: камера наблюдения записала момент падения (видео)

Военнослужащая Инна Нарожная рухнула на асфальт прямо на глазах у своих собеседников.

Смерть военнослужащей под Одессой Инны Нарожной наступила до приезда скорой рядом с магазином в поселке Черноморское. Об этом пишет канал Х**вая Одесса.

Как уверяют авторы, на кадрах запечатлены последние моменты жизни 43-летней военнослужащей, которая умерла под Одессой вскоре после вакцинации против коронавируса. По официальной версии, смерть наступила из-за аттеросклеротического кардиосклероза и острой сердечной недостаточности.

На записи видно, как женщина в серой куртке и с пакетом в руках общается с двумя людьми возле магазина, а затем делает несколько шагов к магазину и резко падает на асфальт. Окружающие тут же бросились ей на помощь, сбежались более десятка людей в форме. Спустя некоторое время в кадре промелькнула машина "скорой помощи".

Журналисты "PavlovskyNEWS" пообщались со свидетелями смерти Инны Нарожной в Черноморском. Продавцы рассказали, что хорошо знали женщину, ведь она часто заходила в магазин и покупала продукты для собак, которых очень любила. Очевидцы утверждают, что медики приехали быстро и пытались реанимировать Инну, однако оказались бессильны.

"В течение десяти минут приехала скорая помощь. Буквально десять минут, ну может до пятнадцати", — отметили продавцы. — "Мы смотрим в окошко — ей делают искусственное дыхание. И тут же они встали и все. Уже зашли покупатели наши и говорят, что умерла".

Сотрудники магазина "Ромашка" добавили: покупатели-военные рассказывали им о получении вакцины. Поэтому жители Черноморского допускают, что смерть женщины может быть связана с прививкой.

"Может у нее и были какие-то сопутствующие заболевания. Она полная была и курила", — предположили очевидцы.

Ранее Минздрав обнародовал официальную причину смерти военнослужащей под Одессой в своем Telegram-канале. Результаты судмедэкспертизы представили на заседании региональной группы оперативного реагирования после иммунизации. Появилась информация, что 21 марта Инне Нарожной сделали прививку от коронавируса индийским препаратом Covishield. Видео подтверждает, что она потеряла сознание вне службы и за пределами воинской части.