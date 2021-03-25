Смерть військовослужбовиці після вакцинації: камера спостереження записала момент падіння (відео)

Військовослужбовиця Інна Нарожна звалилася на асфальт прямо на очах у своїх співрозмовників.

Смерть військовослужбовиці під Одесою Інни Нарожної наступила до приїзду швидкої поруч із магазином у селищі Чорноморське. Про це пише канал Х***ва Одеса.

Як запевняють автори, на кадрах відображені останні моменти життя 43-річної військовослужбовиці, яка померла під Одесою незабаром після вакцинації проти коронавірусу. За офіційною версією, смерть настала через атеросклерозний кардіосклероз і гостру серцеву недостатність.

На записі видно, як жінка в сірій куртці й із пакетом у руках спілкується з двома людьми біля магазину, а потім робить кілька кроків до магазину і різко падає на асфальт. Навколишні відразу ж кинулися їй на допомогу, збіглися більше десятка людей у формі. Через деякий час у кадрі промайнула машина "швидкої допомоги".

Журналісти "PavlovskyNEWS" поспілкувалися зі свідками смерті Інни Нарожної в Чорноморському. Продавці розповіли, що добре знали жінку, адже вона часто заходила в магазин і купувала продукти для собак, яких дуже любила. Очевидці стверджують, що медики приїхали швидко та намагалися реанімувати Інну, однак виявилися безсилими.

"Протягом десяти хвилин приїхала швидка допомога. Буквально десять хвилин, ну може п'ятнадцять", — зазначили продавці. — "Ми дивимося у віконце — їй роблять штучне дихання. І тут же вони встали і все. Уже зайшли покупці наші й кажуть, що померла".

Співробітники магазину "Ромашка" додали: покупці-військові розповідали їм про отримання вакцини. Тому жителі Чорноморського допускають, що смерть жінки може бути пов'язана зі щепленням.

"Може в неї і були якісь супутні захворювання. Вона повна була і курила", — припустили очевидці.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило офіційну причину смерті військовослужбовиці під Одесою в своєму Telegram-каналі. Результати судмедекспертизи представили на засіданні регіональної групи оперативного реагування після імунізації. З'явилася інформація, що 21 березня Інні Нарожній зробили щеплення від коронавірусу індійським препаратом Covishield. Відео підтверджує, що вона втратила свідомість поза службою і за межами військової частини.