В Киеве радикально модернизируют ТЦ "Детский мир": появится кинотеатр и парковка (фото)

Фасад уже существующего здания на Дарнице кардинально изменится и станет похожим на конструктор. Такое яркое решение понравилось не всем.

Торговый комплекс "Детский мир" на улице Малышка в Киеве решили осовременить под развлекательный центр. Об этом пишет портал RAU со ссылкой на компанию UTG.

Строители запускают вторую очередь торгового центра, его общая площадь составит 48 500 квадратных метров. В "Детском мире" планируют разместить развлекательный центр, кинотеатр, несколько ресторанов и кафетерий, а на крыше сделают автостоянку на 133 места. Кроме того, компания показала, как будет выглядеть фасад здания после реконструкции. Проект разработала компания Edelburg Development, которая ранее работала над дизайном ТРЦ Cherry Mall в Вишневом и ЖК Подол Град Vintage.

Предполагается, что в расширенном "Детском мире" будут продавать электронику, косметику, одежду, обувь, спортивные товары, парфюмерию, обещают большой ассортимент детских вещей. Арендная площадь увеличится на 15 тысяч квадратных метров и составит 48 500 "квадратов". Ожидаемая посещаемость ТРЦ — 35 тысяч человек в день. В связи с ужесточением карантина компания пока не называет даже примерную дату открытия.

[ + – ] Проект Детского мира в Киеве Фото: rau.ua

Глава общественной организации "Совет по урбанистике" Виталий Селик считает, что создатели проекта уничтожат "загадочность существующего воздушного фасада". Как пишет автор в "Фейсбук", в нынешнем виде здание, построенное еще в 1987 году, выглядит стильно и свежо благодаря ритмичному бронзово-золотому дизайну.

"Немного подмарафетить, убрать рекламу и будет казаться, что его спроектировал модный европейский архитектор пару лет назад", — подчеркнул Виталий Селик. "Хуже всего, что планируют "модернизировать" фасад — наляпать ярко-цветных прямоугольников. Будто детей только это и притягивает".

Ранее Министерство финансов сообщило, что первый участок метро на Троещину в Киеве могут запустить уже в 2024 году. По словам замминистра Александра Кавы, главной проблемой стал незаконченый Подольско-Воскресенский мост, однако в его конструкции уже построили три станции: "Судостроительная" на Рыбальском полуострове; "Труханов остров" и "Залив Десенка".