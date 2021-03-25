У Києві радикально модернізують ТЦ "Дитячий світ": з'явиться кінотеатр і парковка (фото)

Фасад вже наявної будівлі на Дарниці кардинально зміниться і стане схожим на конструктор. Таке яскраве рішення сподобалося не всім.

Торговий комплекс "Дитячий світ" на вулиці Малишка в Києві вирішили осучаснити під розважальний центр. Про це пише портал RAU з посиланням на компанію UTG.

Будівельники запускають другу чергу торгового центру, його загальна площа становитиме 48 500 квадратних метрів. У "Дитячому світі" планують розмістити розважальний центр, кінотеатр, кілька ресторанів і кафе, а на даху зроблять автостоянку на 133 місця. Крім того, компанія показала, як виглядатиме фасад будівлі після реконструкції. Проект розробила компанія Edelburg Development, яка раніше працювала над дизайном ТРЦ Cherry Mall у Вишневому і ЖК Поділ Град Vintage.

Передбачається, що в розширеному "Дитячому світі" продаватимуть електроніку, косметику, одяг, взуття, спортивні товари, парфумерію, обіцяють великий асортимент дитячих речей. Орендна площа збільшиться на 15 тисяч квадратних метрів і становитиме 48 500 "квадратів". Очікувана відвідуваність ТРЦ — 35 тисяч осіб на день. У зв'язку з посиленням карантину компанія поки не називає навіть приблизну дату відкриття.

[ + – ] Проект Дитячого світу в Києві Фото: rau.ua

Голова громадської організації "Рада з урбаністики" Віталій Селик вважає, що творці проекту знищать "загадковість наявного повітряного фасаду". Як пише автор у "Фейсбук", у нинішньому вигляді будівля, побудована ще в 1987 році, виглядає стильно й свіжо завдяки ритмічному бронзово-золотому дизайну.

"Трохи підмарафетити, прибрати рекламу і буде здаватися, що його спроектував модний європейський архітектор кілька років тому", — підкреслив Віталій Селик. "Найгірше, що планують "модернізувати" фасад — наляпати яскраво-кольорових прямокутників. Ніби дітей тільки це й притягує".

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що першу ділянку метро на Троєщину в Києві можуть запустити вже в 2024 році. За словами заступника міністра Олександра Кави, головною проблемою став незакінчений Подільсько-Воскресенський міст, проте в його конструкції вже побудували три станції: "Суднобудівна" на Рибальському півострові; "Труханів острів" і "Затока Десенка".