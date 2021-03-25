Во Львове утвердили компенсации для бизнеса на период локдауна: кому cтанет легче

Львовские предприниматели вернут часть выплат по кредитам и смогут не платить за аренду.

Городской совет Львова во время сессии 25 марта принял решение о компенсациях для малого и среднего бизнеса. Об этом пресс-служба пишет на официальном сайте.

Так депутаты приняли положение о возмещении субъекта хозяйствования части процентов по кредитам из городского бюджета — нововведения поддержали 56 членов горсовета. Руководитель экономического развития Ирина Кулинич подчеркнула, что такие меры очень помогут бизнесменам во время карантина.

"Прежде всего хочу поблагодарить депутатской комиссии по предпринимательству: во время обсуждения проекта этого постановления было несколько очень профессиональных замечаний, которые мы полностью учли", — заявила чиновница.

Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак в своем Телеграм-канале добавил, что положение увеличило максимальную сумму кредита до трех миллионов гривен. На сессии также утвердили программу работу городского Центра поддержки предпринимателей по созданию и развитию нового бизнеса. Кроме того, рестораны и кафе Львова освободили от арендной платы за летние площадки на период с 1 по 30 апреля.

"В ближайших планах — установить льготы для предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога II группы (уже обращаемся к центральной власти с просьбой внести необходимые изменения в налоговое законодательство и позволить нам это сделать)", — подытожил Маркиян Лопачак.

Ранее карантин во Львове снова ужесточили. Как сообщил мэр Андрей Садовой, с 25 марта в городе запрещена работа непродовольственных рынков, заведений питания (только на вынос и доставку), развлекательных учреждений и ТРЦ, а также отменены все мероприятия. Строгие правила будут действовать до тех пор, пока Львов не выйдет из "красной" зоны карантина по индикаторам Минздрава.

При этом транспорт продолжит возить пассажиров с ограничениями, школы перейдут на дистанционку, а парикмахерские, салоны красоты, спортзалы и бассейны смогут обслуживать клиентов по предварительной записи, как и другие сервисы бытового обслуживания (в том числе ремонтные мастерские). Продовольственным пока разрешили работать, однако пригрозили закрытием в случае нарушений. Контролировать продавцов будут специальные мониторинговые группы.