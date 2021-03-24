Карантин во Львове опять ужесточают: Садовой объявил новые ограничения

Правила будут действовать до тех пор, пока город не выйдет из "красной" зоны карантина.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин во Львове с 25 марта. О новых запретах на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил мэр Андрей Садовой.

С четверга во Львове вводятся такие ограничения:

Запрещается работа непродовольственных рынков;

Запрещается работа заведений питания, кроме выдачи заказов на вынос и доставки

Закрываются торгово-развлекательные центры, ночные клубы и другие развлекательные заведения;

Отменяются все массовые мероприятия.

При этом транспорт продолжит ходить во Львове при условии соблюдения карантинных ограничений. Школы будут работать в дистанционном режиме, младшие классы также переведут в онлайн после каникул. Парикмахерские, салоны красоты, спортзалы и бассейны продолжат принимать клиентов по предварительной записи, как и сервисы бытового обслуживания.

"Просим всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы. Эти решения действуют до выхода Львова из красной зоны", — подытожил Андрей Садовой.

Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак сообщил в своем Телеграм-канале, что продовольственным рынкам пока разрешают работать с усиленным соблюдением карантинных мероприятий и обязательной проверкой температуры посетителей. Мониторинговые группы будут контролировать соблюдение требований и закрывать рынки в случае нарушения. Кроме того, непродовольственные магазины смогут работать с доставкой и только в онлайн-режиме.

Ранее Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Львовскую область в "красную" зону опасности с 25 марта. С того же момента же на территории региона вводятся правила локдауна.

Ранее Андрей Садовой рассказал о тяжелой ситуации с заболеваемостью во Львове. Состоянием на 22 марта в городе за сутки госпитализировали 63 больных и выписали всего трех, кроме того, не хватает медицинских работников. Городской совет разрабатывает программу для поддержки предприятий в условиях усиленного карантина.