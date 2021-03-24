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Карантин во Львове опять ужесточают: Садовой объявил новые ограничения

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Львов, Львовский горсовет, мэрия, Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый на заседании Львовского горсовета

Правила будут действовать до тех пор, пока город не выйдет из "красной" зоны карантина. 

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин во Львове с 25 марта. О новых запретах на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил мэр Андрей Садовой

С четверга во Львове вводятся такие ограничения: 

  • Запрещается работа непродовольственных рынков;
  • Запрещается работа заведений питания, кроме выдачи заказов на вынос и доставки
  • Закрываются торгово-развлекательные центры, ночные клубы и другие развлекательные заведения;
  • Отменяются все массовые мероприятия. 

При этом транспорт продолжит ходить во Львове при условии соблюдения карантинных ограничений. Школы будут работать в дистанционном режиме, младшие классы также переведут в онлайн после каникул. Парикмахерские, салоны красоты, спортзалы и бассейны продолжат принимать клиентов по предварительной записи, как и сервисы бытового обслуживания. 

"Просим всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы. Эти решения действуют до выхода Львова из красной зоны", — подытожил Андрей Садовой. 

Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак сообщил в своем Телеграм-канале, что продовольственным рынкам пока разрешают работать с усиленным соблюдением карантинных мероприятий и обязательной проверкой температуры посетителей. Мониторинговые группы будут контролировать соблюдение требований и закрывать рынки в случае нарушения. Кроме того, непродовольственные магазины смогут работать с доставкой и только в онлайн-режиме. 

Ранее Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Львовскую область в "красную" зону опасности с 25 марта. С того же момента же на территории региона вводятся правила локдауна. 

Ранее Андрей Садовой рассказал о тяжелой ситуации с заболеваемостью во Львове. Состоянием на 22 марта в городе за сутки госпитализировали 63 больных и выписали всего трех, кроме того, не хватает медицинских работников. Городской совет разрабатывает программу для поддержки предприятий в условиях усиленного карантина. 