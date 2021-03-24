Карантин у Львові знову посилюють: Садовий оголосив нові обмеження

Правила діятимуть до тих пір, поки місто не вийде з "червоної" зони карантину.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Львові з 25 березня. Про нові заборони на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив мер Андрій Садовий.

З четверга у Львові вводяться такі обмеження:

забороняється робота непродовольчих ринків;

забороняється робота закладів харчування, крім видачі замовлень на виніс і доставки;

закриваються торгово-розважальні центри, нічні клуби та інші розважальні заклади;

Скасовуються всі масові заходи.

При цьому транспорт продовжить ходити у Львові за умови дотримання карантинних обмежень. Школи працюватимуть в дистанційному режимі, молодші класи також переведуть в онлайн після канікул. Перукарні, салони краси, спортзали й басейни продовжать приймати клієнтів за попереднім записом, як і сервіси побутового обслуговування.

"Просимо всіх за можливості перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи. Ці рішення діють до виходу Львова з червоної зони", — підсумував Андрій Садовий.

Секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак повідомив у своєму телеграм-каналі, що продовольчим ринкам поки дозволяють працювати з посиленим дотриманням карантинних заходів та обов'язковою перевіркою температури відвідувачів. Моніторингові групи контролюватимуть дотримання вимог і закриватимуть ринки в разі порушення. Крім того, непродовольчі магазини зможуть працювати з доставкою і тільки в онлайн-режимі.

Раніше Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила перевести Львівську область в "червону" зону небезпеки з 25 березня. З того ж моменту на території регіону вводяться правила локдауну.

Раніше Андрій Садовий розповів про важку ситуацію із захворюваністю у Львові. Станом на 22 березня в місті за добу госпіталізували 63 хворих і виписали всього трьох, крім того, не вистачає медичних працівників. Міська рада розробляє програму для підтримки підприємств в умовах посиленого карантину.