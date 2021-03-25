У Львові затвердили компенсації для бізнесу на період локдауну: кому cтане легше

Львівські підприємці повернуть частину виплат по кредитам і зможуть не платити за оренду.

Міська рада Львова під час сесії 25 березня прийняла рішення про компенсації для малого і середнього бізнесу. Про це прес-служба пише на офіційному сайті.

Так, депутати прийняли положення про відшкодування суб'єктам господарювання частини відсотків по кредитах з міського бюджету — нововведення підтримали 56 членів міськради. Керівник економічного розвитку Ірина Кулинич наголосила, що такі заходи дуже допоможуть бізнесменам під час карантину.

"Перш за все хочу подякувати депутатській комісії з підприємництва: під час обговорення проекту цієї постанови було кілька дуже професійних зауважень, які ми повністю врахували", — заявила чиновниця.

Секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак у своєму телеграм-каналі додав, що положення збільшило максимальну суму кредиту до трьох мільйонів гривень. На сесії також затвердили програму роботу міського Центру підтримки підприємців щодо створення та розвитку нового бізнесу. Крім того, ресторани і кафе Львова звільнили від орендної плати за літні майданчики на період з 1 по 30 квітня.

"У найближчих планах — встановити пільги для підприємців, що є платниками єдиного податку II групи (вже звертаємося до центральної влади з проханням внести необхідні зміни в податкове законодавство і дозволити нам це зробити)", — підсумував Маркіян Лопачак.

Раніше карантин у Львові знову посилили. Як повідомив мер Андрій Садовий, з 25 березня у місті заборонена робота непродовольчих ринків, закладів харчування (тільки на винос і доставку), розважальних закладів і ТРЦ, а також скасовані всі заходи. Суворі правила діятимуть доти, поки Львів не вийде з "червоної" зони карантину за індикаторами МОЗ.

При цьому транспорт продовжить возити пасажирів з обмеженнями, школи перейдуть на дистанційку, а перукарні, салони краси, спортзали й басейни зможуть обслуговувати клієнтів за попереднім записом, як і інші сервіси побутового обслуговування (зокрема ремонтні майстерні). Продовольчим поки дозволили працювати, однак пригрозили закриттям у випадку порушень. Контролюватимуть продавців спеціальні моніторингові групи.