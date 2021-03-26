Травили алкоголем: во Львове задержали группу, подозреваемую в ограблении трудовых мигрантов

Украинцев, вернувшихся из-за границы, встречали прямо на вокзале, а затем выбрасывали на обочине без гроша в кармане.

Четырех жителей Сумской области задержали в рамках уголовного производства об открытой краже имущества трудовых мигрантов. Подробности передает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, на вокзалах Львова злоумышленники знакомились и втирались в доверие к пассажирами, которые приезжали из-за границы после заработков. Они предлагали бесплатно подвезти мигрантов и по дороге угощали алкоголем. В напитки подмешивали препарат, который вызывает помутнение сознание, а в больших дозах может привести к удушению, коме и даже смерти.

"Заробитчан сначала травили, а затем грабили", — пишет пресс-служба.

[ + – ] Полиция задержала участника группы, подозреваемого в ограблении

Как только жертвы теряли сознание, грабители забирали все личные вещи и выбрасывали их на обочине. Правоохранители предварительно установили, что от рук преступной группы пострадали не менее четырех человек.

Задержанным сообщили о подозрении, прокуратура ходатайствует об их аресте на время расследования. Стражи порядка провели обыски по месту жительства подозреваемых, изъяли автомобиль, алкогольные напитки, медицинский препарат, деньги в разных валютах, мобильные телефоны и другие вещи, которые они могли использовать для совершения преступлений. Участникам группы грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

[ + – ] Препараты, которые подмешивали в алкоголь, нашли при обыске Фото: Прокуратура Львовской области

Как подсчитал Национальный банк, с января по сентябрь 2020 года трудовые мигранты перевели в Украину более 8 миллиардов долларов. Больше всего денег украинцы прислали на родину из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. За тот же период из Украины в другие страны отправили 575 миллионов долларов, больше всего переводов совершили в Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу. Значительно участились отправки через системы перевода средств — всего более 1,9 миллиарда долларов.

По данным Государственной службы занятости, за 9 месяцев 2020 года Кипр самой популярной страной для трудовой миграции, там официально трудоустроилось 12,3 тысячи украинцев. Много граждан Украины также уехали работать в Польшу – 4,7 тысячи, Либерию – 1,9 тыс., Панаму – 1,8 тыс., на Маршалловы Острова – 1,8 тыс. и в Бельгию – 1,6 тысячи.