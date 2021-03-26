Труїли алкоголем: у Львові затримали групу, підозрювану в пограбуванні трудових мігрантів

Українців, які повернулися з-за кордону, зустрічали прямо на вокзалі, а потім викидали на узбіччі без копійки в кишені.

Чотирьох жителів Сумської області затримали в рамках кримінального провадження про відкриту крадіжку майна трудових мігрантів. Подробиці передає пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, на вокзалах Львова зловмисники знайомилися і втирали в довіру до пасажирів, які приїжджали з-за кордону після заробітків. Вони пропонували безкоштовно підвезти мігрантів і по дорозі пригощали алкоголем. У напої підмішували препарат, який викликає помутніння свідомості, а у великих дозах може призвести до удушення, коми і навіть смерті.

"Заробітчан спочатку травили, а потім грабували", — пише пресслужба.

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Як тільки жертви непритомніли, грабіжники забирали всі особисті речі і викидали їх на узбіччі. Правоохоронці попередньо встановили, що від рук злочинної групи постраждали не менше чотирьох чоловік.

Затриманим повідомили про підозру, прокуратура порушує клопотання про їхній арешт на час розслідування. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних, вилучили автомобіль, алкогольні напої, ліки, гроші в різних валютах, мобільні телефони та інші речі, які вони могли використовувати для скоєння злочинів. Учасникам групи загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

[ + – ] Препарати, які підмішували в алкоголь, знайшли під час обшуку Фото: Прокуратура Львівської області

Як підрахував Національний банк, з січня по вересень 2020 року трудові мігранти перевели в Україну понад 8 мільярдів доларів. Найбільше грошей українці надіслали на батьківщину із США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини. За той же період з України в інші країни відправили 575 мільйонів доларів, найбільше переказів здійснили в Росію, Грузію, Азербайджан, Туреччину і Польщу. Значно почастішали відправлення через системи переказу коштів — усього понад 1,9 мільярда доларів.

За даними Державної служби зайнятості, за 9 місяців 2020 року Кіпр став найпопулярнішою країною для трудової міграції, там офіційно працевлаштувалися 12,3 тисяч українців. Багато громадян України також поїхали працювати в Польщу — 4,7 тисячі, Ліберію — 1,9 тис., Панаму — 1,8 тис., на Маршаллові Острови — 1,8 тис. та в Бельгію — 1,6 тисяча.