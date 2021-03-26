Руководителям "Украинского выбора" объявили подозрение в содействии оккупации Крыма

Власти РФ якобы вручили членам организации медали за организацию и защиту незаконного "референдума".

Трем руководителям групп общественного движения "Украинский выбор" объявили о подозрении в посягательстве на целостность границ и государственной измене. Об этом на официальном сайте пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Правоохранители считают, что участники движения "Украинский выбор", которое связывают с нардепом "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, причастны к проведению незаконного "референдума" и помогали Российской Федерации оккупировать Крым в 2014 году. По версии следствия, двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя": один стоял во главе подразделения под названием «Славянский щит», а другой руководил локальным подразделением, оба были наблюдателями и охраняли участки для голосования.

"Они выполняли противоправные приказы «главарей» формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым", — предполагает Генпрокуратура.

Как выяснили следователи, лидер еще одного подразделения "Украинский выбор" в Севастополе якобы помог организовать акции в поддержку так называемого "референдума" и дальнейшей оккупации Крыма Россией. Как сообщают правоохранители, он выступал перед людьми и призывал к изменению государственных границ. Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза, проведенная Украинским НИИ специальной техники и судебных экспертиз.

По данным Генеральной прокуратуры, оккупационные власти наградили подозреваемых медалями «За возвращения Крима». Главное управление СБУ в АР Крым продолжает вести расследование.

Ранее стало известно, что СБУ и Генпрокуратура провели обыск в киевских офисах организации "Украинский выбор — Право народа" (так она называется с 2016 года), которые расположены в одном здании с офисом "Оппозиционной платформы — за Жизнь". СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководство организации может до сих пор координировать своих сторонников в Крыму.