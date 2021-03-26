Керівникам "Українського вибору" оголосили підозру в сприянні окупації Криму

Влада РФ нібито вручила членам організації медалі за організацію та захист незаконного "референдуму".

Трьом керівникам груп громадського руху "Український вибір" оголосили про підозру в посяганні на цілісність кордонів і державній зраді. Про це на офіційному сайті пише прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці вважають, що учасники руху "Український вибір", який повʼязують з нардепом "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, причетні до проведення незаконного "референдуму" та допомагали Російській Федерації окупувати Крим у 2014 році. За версією слідства, двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя": один стояв на чолі підрозділу під назвою «Словʼянський щит», а інший керував локальним підрозділом, обидва були спостерігачами й охороняли ділянки для голосування.

«Вони виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострова Крим», — припускає Генпрокуратура.

Як зʼясували слідчі, лідер ще одного підрозділу «Український вибір» у Севастополі нібито допоміг організувати акції на підтримку так званого «референдуму» та подальшої окупації Криму Росією. Як повідомляють правоохоронці, він виступав перед людьми і закликав до зміни державних кордонів. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза, проведена Українським НДІ спеціальної техніки та судових експертиз.

За даними Генеральної прокуратури, окупаційна влада нагородила підозрюваних медалями «За повернення Криму». Головне управління СБУ в АР Крим продовжує вести розслідування.

Раніше стало відомо, що СБУ та Генпрокуратура провели обшук у київських офісах організації "Український вибір — Право народу" (так вона називається з 2016 року), які розташовані в одній будівлі з офісом "Опозиційної платформи — за Життя". ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що керівництво організації може до цих пір координувати своїх прихильників у Криму.