UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

В центре Киева 27 марта частично ограничат движение из-за ремонта (схема проезда)

36
Европейская площадь, дороги, Киев, транспорт, ремонт, киевавтодор
Фото: panoramio.com | Европейская площадь

Коммунальные службы будут обновлять участок около гостиницы "Днепр".

В субботу, 27 марта, в Киеве частично ограничат движение на Европейской площади из-за ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, с 9:00 до 16:00 на Европейской площади будет проводиться ремонт покрытия из брусчатки. Коммунальные службы будут обновлять участок около гостиницы "Днепр".

Отмечается, что работы планируется выполнить в течение одного выходного дня (субботы), чтобы меньше влиять на движение транспорта.

Европейская площадь, дороги, Киев, транспорт, ремонт, киевавтодор

Во время выполнения ремонтных работ движение будет частично ограничено.

Ранее сообщалось, что до конца августа в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Работы будут проводиться на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро Почайная.