В центре Киева 27 марта частично ограничат движение из-за ремонта (схема проезда)

Коммунальные службы будут обновлять участок около гостиницы "Днепр".

В субботу, 27 марта, в Киеве частично ограничат движение на Европейской площади из-за ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, с 9:00 до 16:00 на Европейской площади будет проводиться ремонт покрытия из брусчатки. Коммунальные службы будут обновлять участок около гостиницы "Днепр".

Отмечается, что работы планируется выполнить в течение одного выходного дня (субботы), чтобы меньше влиять на движение транспорта.

Во время выполнения ремонтных работ движение будет частично ограничено.

Ранее сообщалось, что до конца августа в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Работы будут проводиться на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро Почайная.