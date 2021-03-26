У центрі Києва 27 березня частково обмежать рух через ремонт (схема проїзду)

Комунальні служби оновлюватимуть ділянку біля готелю "Дніпро".

У суботу, 27 березня, у Києві частково обмежать рух на Європейській площі через ремонт.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, з 9:00 до 16:00 на Європейській площі проводитиметься ремонт покриття з бруківки. Комунальні служби оновлюватимуть ділянку біля готелю "Дніпро".

Зазначається, що роботи планується виконати протягом одного вихідного дня (суботи), щоб менше впливати на рух транспорту.

Під час виконання ремонтних робіт рух буде частково обмежений.

Раніше повідомлялося, що до кінця серпня в Києві обмежать рух проспектом Степана Бандери через капітальний ремонт. Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Олени Теліги до Оболонського проспекту в бік станції метро Почайна.