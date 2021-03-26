Россия перебрасывает на Донбасс своих кадровых военных, – разведка

Перемещение российских военных происходит под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупационных войск.

Россия перебрасывает на оккупированные территории Донбасса своих кадровых военных.

Об этом во время брифинга сообщила представитель Минобороны Мария Сальник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что перемещение российских военных происходит под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупационных войск.

"Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей первого и второго армейских корпусов", – говорится в сообщении.

По данным разведки, командование ВС РФ в течение недели распространяло заявления о проведении боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности, вблизи границ с Украиной.

Отметим, 26 марта в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина.

Напомним, на оккупированных территориях, по данным разведки, постоянно находится 50 российских снайперов, которые тренируют боевиков. Всего в 1 и 2 "армиях" так называемых "Л\ДНР" создано 450 снайперских групп.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявлял о том, что ситуация на востоке обострилась, но ждать широкомасштабного конфликта не стоит.