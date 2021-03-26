Росія перекидає на Донбас своїх кадрових військових, — розвідка

Переміщення російських військових відбувається під прикриттям заходів бойової підготовки окупаційних військ.

Росія перекидає на окуповані території Донбасу своїх кадрових військових.

Про це під час брифінгу повідомила представник Міноборони Марія Сальник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що переміщення російських військових відбувається під прикриттям заходів бойової підготовки окупаційних військ.

"Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів", — йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, командування ВС РФ протягом тижня поширювало заяви про проведення бойової підготовки з відпрацювання пересування військ, зокрема, поблизу кордонів з Україною.

Зазначимо, 26 березня у результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни.

Нагадаємо, на окупованих територіях, за даними розвідки, постійно знаходиться 50 російських снайперів, які тренують бойовиків. Всього в 1 і 2 "арміях" так званих "Л\ДНР" створено 450 снайперських груп.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук раніше заявляв про те, що ситуація на сході загострилася, але чекати широкомасштабного конфлікту не варто.