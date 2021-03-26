"Укрзализныця" назначила спецрейсы из двух "красных" областей

Поезда будут выполнять рейсы в Закарпатье и Черновицкую область с 27 марта.

Укрзализныця назначила спецрейсы из/в две области, находящиеся в "красной" зоне из-за коронавируса. Поезда будут выполнять рейсы в Закарпатье и Черновицкую область с 27 марта.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздравом для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться/покинуть "красные зоны" в этих регионах", – подчеркнул министр.

Рейсы в/из Черновицкой области:

№7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

№357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

№13 /14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

№81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

№45/46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля);

№4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажа билетов на спецрейсы открывается в пятницу, 26 марта, с 21:00.

Пассажиры с приобретенными ранее проездными документами на данные рейсы смогут воспользоваться своими билетами, не обменивая их.

Криклий уточнил, что все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Отметим, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 25 марта установила новое деление Украины на карантинные зоны. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) сообщила, как в ближайшие дни будут происходить пассажирские перевозки в "красных зонах". Сообщалось, что в Черновицкой и Ивано-Франковской областях ограничения на продажу билетов и высадку-посадку продлены до 6 апреля.