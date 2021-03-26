"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в "красных" зонах

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях ограничения на продажу билетов и высадку-посадку продлены до 6 апреля.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 25 марта установила новое деление Украины на карантинные зоны. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) сообщила, как в ближайшие дни будут происходить пассажирские перевозки в "красных зонах".

Николаевская область: до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, но УЗ с Минздравом "следят за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться", сказано в сообщении.

Львовская область: высадка и посадка пассажиров не ограничены, как минимум, до 30 марта включительно.

Киев, Киевская, Сумская и Одесская области: ограничений высадки-посадки нет.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничения на продажу билетов, а также на высадку-посадку продлены до 6 апреля включительно.

Поскольку, несмотря на тяжелую эпидемическую ситуацию, "красная" зона не введена в Черкасской области, то там нет никаких ограничений для железнодорожного транспорта.

Напомним, городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела в Чернигове усиленный карантин, который продлится с 27 марта по 11 апреля.

Ранее Николаевская область усилила карантин после попадания в "красную" зону. Как заявил министр Олег Немчинов, локдаун вводится с 27 марта на фоне высоких показателей госпитализации больных с COVID-19 или подозрением на него.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будет вводиться локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы, по словам министра, должны строго придерживаться карантинных требований. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине.