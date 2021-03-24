"Может быть закрыта вся страна": в СНБО допустили новый локдаун в Украине

Новые жесткие ограничения могут быть введены, считает секретарь ведомства, если ситуация с коронавирусом пойдет "не по оптимистическому сценарию".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине. Об этом он сообщил в интервью ВВС-Украина.

"Когда мы полностью закрываем области — это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", — сказал он.

По его словам, СНБО может собраться на заседание по ситуации с коронавирусом в ближайшее время.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО говорит, что введение локдауна в стране зависит от "поведения людей".

"Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ей закрываться, вводить другие ограничения", — заявил Данилов.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будет вводиться локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы, по словам министра, должны строго придерживаться карантинных требований.

В Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что локдаун в Киеве может закончиться преждевременно. По его словам, ограничения могут снять еще до 9 апреля, если столица выйдет из "красной" зоны карантина Минздрава. Для этого нужно, чтобы индикаторные показатели были ниже критического уровня в течение пяти дней. Николай Поворозник не исключил ужесточения мер из-за ухудшения ситуации.